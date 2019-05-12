На Ярославском шоссе в Московской области открылась большая развязка

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Завершился первый этап реконструкции Ярославского шоссе — на федеральной дороге М8 «Холмогоры». В районе Ивантеевки открыли разворотную эстакаду.

Разворотная эстакада, построенная в рамках реализации проекта, имеет протяженность 169 метров, выполнена в соответствии с проектной документацией в полном объеме. Уложено покрытие, выставлены элементы благоустройства. Эта развязка позволит увеличить пропускную способность и снизить загруженность данного участка дороги.

Кроме того, до конца года полностью реконструируют участки с 29 до 35 километра.

«Это будет минимально от четырех полос, с несколькими развязками. В том числе Ивантеевского путепровода, с запуском путепровода на Пушкино, надземными пешеходными переходами. Я думаю, что все мы это увидим в дальнейшем», — отметили в ФКУ «Центравтомагистраль».