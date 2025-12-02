Еще два моста открыли в Подмосковье после капитального ремонта. Сооружения в Химках и Дмитрове привели в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Мост через реку Клязьму длиной 38 метров заменили в Химках. Он находится вблизи жилого комплекса «Город Набережных» и соединяет два квартала — Клязьму и Свистуху. В ближайшее время специалисты демонтируют временное сооружение, которое установили для бесперебойного движения машин.

В Дмитрове капитально отремонтировали мост через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань. Там укрепили пролетное строение и откосы береговых опор.

На обоих объектах мостовики уложили новое покрытие и обустроили удобные подходы, лестничные сходы и тротуары, установили металлическое и барьерное ограждения, выполнили комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода.

При благоприятное погоде на мостах нанесут разметку. Сейчас специалисты ведут благоустройство прилегающей территории. Полностью работы завершат до конца года.