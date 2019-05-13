«Силовые машины» ввели инновационное оборудование на Волжской ГЭС

На Волжской ГЭС введено в эксплуатацию инновационное оборудование, изготовленное совместным предприятием «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»

На Волжской ГЭС РусГидро впервые в России введен в опытную эксплуатацию фазоповоротный трансформатор (ФПТ). Уникальное инновационное оборудование, изготовленное совместным предприятием «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» предназначено для выдачи в энергосистему мощности Волжской ГЭС.

«Это инновационный продукт, созданный нашим совместным предприятием в рамках стратегического сотрудничества с РусГидро, — комментирует генеральный директор „Силовых машин“ Тимур Липатов. — Реализации проекта предшествовал существенный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Применение фазоповоротных трансформаторов позволяет не только повысить энергоэффективность и снизить затраты генерирующих компаний, но и увеличить долю отечественного оборудования в рамках решения актуальных задач импортозамещения».

Введение фазоповоротного трансформатора в опытную эксплуатацию позволяет снизить затраты на присоединение увеличенной мощности Волжской ГЭС к энергосистеме в более чем 6 раз. Экономический эффект от этого технического решения превышает 3 млрд руб.

Применение фазосдвигающих трансформаторов способствует более благоприятной загрузке линий электросетей в сравнении с естественным распределением потоков мощности. Оно позволяет избежать перегрузки маломощных линий, ограничения пропускной способности мощных линий, избыточных потерь электроэнергии и других негативных эффектов. Результат — общее повышение энергоэффективности и снижение затрат энергетических компаний, в том числе благодаря отказу от строительства новых ЛЭП.