Российский школьник занял абсолютное первое место на Азиатской физической олимпиаде

Сборная команда российских школьников завоевала две золотые медали, четыре серебряные и одну бронзовую на завершившейся Азиатской физической олимпиаде (APhO). Абсолютным победителем олимпиады стал школьник из Москвы Григорий Бобков.

XX Азиатская физическая олимпиада проходила с 5 по 12 мая в Аделаиде (Австралия). Россию на соревновании представляла команда из 8 призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

По решению международного жюри APhO золотую медаль и абсолютное первое место с результатом 33.4 баллов из 50 возможных завоевал 11-классник из г. Москвы Григорий Бобков. Также золотую медаль получил москвич Алексей Шишкин. Владимир Малиновский и Андрей Парфёнов (все из г. Москвы), Владислав Поляков (г. Санкт-Петербург) и Елисей Судаков (г. Вологда) завоевали серебряные медали. Бронзовая медаль по итогам олимпиады у Ирины Ляликовой (Московская область). Ещё один наш участник, Павел Шишкин (Московская область), удостоен грамоты по итогам соревнований.

Сопровождали школьников руководители команды, тренеры сборной Российской Федерации по физике, научные сотрудники Московского физико-технического института Виталий Шевченко, Фёдор Цыбров, Алексей Алексеев и Юрий Скаков.