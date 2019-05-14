«Барнаульский молочный комбинат» завершил I этап реконструкции сыродельного завода

Первый этап реконструкции входящего в его состав Быстрянского маслосырзавода стоимостью более 500 млн рублей завершил холдинг «Барнаульский молочный комбинат».

Мощности завода по переработке молока увеличены почти в 1,7 раза — до 200 тонн в сутки.

За период реконструкции на Быстрянском маслосырзаводе проведен капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, заменены старые коммуникации, трубопроводы, электрика.

По словам генерального директора холдинга «Барнаульский молочный комбинат» Александра Балушкина, от прежнего здания остались только стены. Специалисты смонтировали новое высокотехнологичное оборудование, которое позволит увеличить мощности по переработке молока со 120 до 200 тонн.

К концу 2019 года БМК намерен выполнить II этап модернизации сырзавода, за счет чего перерабатывающие мощности увеличатся до 300 тонн молока в сутки. На этом этапе будет автоматизировано производство.

«Изменения коснутся всех процессов от приемки молока до упаковки сыра. Автоматизация повысит контроль качества, сократит издержки и что самое главное — снизит трудозатраты персонала», — отмечается в сообщении.

Как пояснил Александр Балушкин, после автоматизации человеческий фактор планируют практически исключить. Весь процесс будет осуществляться в режиме реального времени с использованием компьютерных технологий. Сыроделы будут лишь задавать параметры и контролировать. Причем традиции производства и технология выработки сыра останутся прежними. Гендиректор комбината отметил, что осенью на предприятии расширят линейку новым видом сыра.

Быстрянский маслосырзавод выпускает сыры «Витязь», «Российский», «Голландский», «Костромской», осенью планирует вывести на рынок новый вид продукции.

Холдинг «Барнаульский молочный комбинат» — одно из крупнейших молокоперерабатывающих объединений Алтайского края, помимо одноименного головного предприятия в Барнауле включает в себя маслосырзаводы в селах Павловск, Быстрянка, Карагуж, Ребриха и Советское, а также сеть молокоприемных пунктов на территории края. Заводы выпускают около 200 наименований продукции, которая поставляется в регионы России.