Новая линия разработки ОКБ «Микрон» запущена на медном заводе заполярного филиала «Норникель»

Линия, разработанная специалистами красноярского «ОКБ МИКРОН», способна выпускать до 10 медных основ в минуту. Максимальная производительность достигает 600 медных основ в час.

Оборудование для автоматизации производства изготовлено с учетом действующих технологических процессов и технического задания заказчика. Различные элементы, выполняющие отдельные операции с компонентами, объединены при помощи роботизированных комплексов.

Каждая основа представляет собой комплект из тонкого медного листа весом около 3 кг и толщиной 1 мм, проушины и штанги, применяется в производстве медных катодов, которые являются конечной продукцией завода.

В январе 2019 года коммерческий отдел «ОКБ МИКРОН» заключил контракт на поставку второй линии. Работы по ее изготовлению уже начались. Первую отгрузку планируется осуществить в ноябре текущего года.

ЛАСО позволяет производить линейное перемещение компонентов, выполнять любые манипуляции с технологическими компонентами в двух, трех и четырех осях. В ней отсутствует гидравлическая система, что упрощает обслуживание. Технические решения по ограждению, освещению и блокировке рабочих механизмов исключают риски травматизма работников.

ЛАСО оснащена современной электроникой и автоматикой, а также обладает функцией самодиагностики. Используемые инженерные решения существенно сокращают трудозатраты на техническое обслуживание.