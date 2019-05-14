«ЗиО-Подольск» изготовил оборудование первого котла для завода по переработке отходов

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил 100% оборудования первого котла для первого завода по переработке отходов в энергию, строящегося в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино.

В частности, полностью изготовлены все блоки экономайзеров, блоки экранов топки для первого котла, а также блоки экономайзеров, не подвергающиеся наплавке на второй и третий котлы.

Блоки экономайзеров предназначены для подогрева питательной воды до заданных параметров, их общая масса составляет 318 тонн. Экраны топки котла служат для принятия тепла, получаемого при сжигании твердых коммунальных отходов в топочной камере с последующей передачей его воде для получения пара. Масса всех блоков экранов топки для одного котла составляет 270 тонн.

Первый завод, строящийся в Воскресенском районе Московской области, будет пущен в эксплуатацию в 2021 году.

Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерними компаниями АО «РТ-Инвест» АГК-1 и АГК-2, реализующими проект «Энергия из отходов». Договоры предусматривают, в том числе, производство, поставку и установку 12 единиц котельного оборудования для четырех заводов в Московской области и двух единиц для завода в Республике Татарстан. Всего для пяти заводов будет изготовлено более 35 тыс. тонн котельного оборудования: экономайзеры, пароперегреватели, трубопроводы, нагревательные элементы, металлоконструкции и др. Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом» — АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

Для обеспечения высокого качества изделий в ноябре прошлого года на предприятии была запущена в работу линия наплавки специального слоя на элементы котельного оборудования — газоплотные панели. Она работает по уникальной технологии «холодный перенос металла» (Сold Metal Transfer, СМТ), что обеспечивает высокое качество и производительность готовой продукции. Технология запатентована австрийской компанией и в настоящее время в России не имеет аналогов. В результате работы данного оборудования на газоплотные панели наносится специальный никелевый сплав, обеспечивающий защиту котельного оборудования от химической коррозии при высоких температурах, которым оно будет подвергаться в процессе работы.

Для справки:

Заводы по переработке отходов сооружаются по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Завод «ЗиО-Подольск» — один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране. Предприятие уже имеет опыт производства для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители Hitachi Zosen INOVA регулярно посещают предприятие и принимают участие в контрольных операциях в ходе изготовления оборудования.

Технология переработки отходов Hitachi Zosen INOVA предусматривает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители, что позволяет минимизировать количество вредных веществ уже на выходе из котла. В дальнейшем высокотехнологичная трёхступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе из трубы соответствует самым строгим экологическим стандартам, что, как показывает европейский опыт, дает возможность строить такие объекты в непосредственной близости от жилой застройки. В настоящее время во всём мире по данной технологии построено около 500 объектов по всему миру, из около 200 в Западной Европе. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решетке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к «Наилучшим доступным технологиям».