Первый слиток золота выплавлен на месторождении «Полянка» в Хабаровском крае

Компания «НГК Ресурс», резидент ТОР «Николаевск», отлила первый слиток золота в рамках подготовки к запуску золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка» в Хабаровском крае. Инвестиционный проект реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Предприятие вышло на финальную стадию готовности. Введены в эксплуатацию объекты первой очереди, получены необходимые для осуществления деятельности лицензии.

«В режиме пуско-наладки мы запустили дробильно-сортировочный комплекс, золотоизвлекательную фабрику и сегодня отлили первые слитки золота 860 пробы общим весом около 39 килограммов», — пояснил руководитель проекта ООО «НГК Ресурс» Валерий Гуминский.

Строительство необходимой инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. Особое внимание уделено мерам экологической безопасности, все сооружения рассчитаны на землетрясение мощностью 9 баллов. На сегодняшний день готовы карьер для добычи руды, площадки для кучного выщелачивания и буферная емкость на 75 000 м3, склады реагентов, установлены подстанция, генератор, запущена котельная, смонтированы водозабор и ЛЭП. Инвестор также построил временный причал для принятия грузов на протоке Амура — Ялинской и предусмотренные проектной документацией подъездные грунтовые автодороги протяженностью более 3 км. Действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах.

Кроме того, резидент ТОР обустроил базовый лагерь для рабочих, здесь есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы.

Добывать руду на «Полянке» будут открытым способом и укладывать измельченную породу на площадку кучного выщелачивания, покрытую специальной пленкой. После обработки руды химическими реактивами золотосодержащий раствор попадет в специальный резервуар, откуда поступит в переработку на золотоизвлекательную фабрику. «НГК Ресурс» станет второй компанией, освоившей в Хабаровском крае подобное производство.

По проекту, месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год, и может стать одним из крупных в Хабаровском крае. Защищенные запасы золота, только по одной южной зоне, составляют 15,2 тонны. В настоящее время резидент ТОР «Николаевск» ведет доразведку месторождения.

Инвестиции компании в проект превысили 2,6 млрд рублей. Реализация проекта уже позволила трудоустроить 135 человек. Ежеквартально в бюджет переводится более 20 млн рублей налоговых отчислений. С выходом предприятия на проектную мощность налоговые поступления превысят 600 млн рублей в год.

В минувшем году в Хабаровском крае добыли рекордное количество золота: 24,8 тонны. В краевую казну от золотодобытчиков ежегодно поступает свыше 6 млрд. рублей налогов.