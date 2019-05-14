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Добыча и разведка полезных ископаемых

Первый слиток золота выплавлен на месторождении «Полянка» в Хабаровском крае

  •  © minvr.ru

Компания «НГК Ресурс», резидент ТОР «Николаевск», отлила первый слиток золота в рамках подготовки к запуску золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка» в Хабаровском крае. Инвестиционный проект реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Предприятие вышло на финальную стадию готовности. Введены в эксплуатацию объекты первой очереди, получены необходимые для осуществления деятельности лицензии.

«В режиме пуско-наладки мы запустили дробильно-сортировочный комплекс, золотоизвлекательную фабрику и сегодня отлили первые слитки золота 860 пробы общим весом около 39 килограммов», — пояснил руководитель проекта ООО «НГК Ресурс» Валерий Гуминский.

  •  © minvr.ru

Строительство необходимой инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. Особое внимание уделено мерам экологической безопасности, все сооружения рассчитаны на землетрясение мощностью 9 баллов. На сегодняшний день готовы карьер для добычи руды, площадки для кучного выщелачивания и буферная емкость на 75 000 м3, склады реагентов, установлены подстанция, генератор, запущена котельная, смонтированы водозабор и ЛЭП. Инвестор также построил временный причал для принятия грузов на протоке Амура — Ялинской и предусмотренные проектной документацией подъездные грунтовые автодороги протяженностью более 3 км. Действует лаборатория, которая позволяет оперативно оценивать содержание золота в рудах.

Кроме того, резидент ТОР обустроил базовый лагерь для рабочих, здесь есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы.

Добывать руду на «Полянке» будут открытым способом и укладывать измельченную породу на площадку кучного выщелачивания, покрытую специальной пленкой. После обработки руды химическими реактивами золотосодержащий раствор попадет в специальный резервуар, откуда поступит в переработку на золотоизвлекательную фабрику. «НГК Ресурс» станет второй компанией, освоившей в Хабаровском крае подобное производство.

По проекту, месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год, и может стать одним из крупных в Хабаровском крае. Защищенные запасы золота, только по одной южной зоне, составляют 15,2 тонны. В настоящее время резидент ТОР «Николаевск» ведет доразведку месторождения.

Инвестиции компании в проект превысили 2,6 млрд рублей. Реализация проекта уже позволила трудоустроить 135 человек. Ежеквартально в бюджет переводится более 20 млн рублей налоговых отчислений. С выходом предприятия на проектную мощность налоговые поступления превысят 600 млн рублей в год.

В минувшем году в Хабаровском крае добыли рекордное количество золота: 24,8 тонны. В краевую казну от золотодобытчиков ежегодно поступает свыше 6 млрд. рублей налогов.

  •  © todaykhv.ru

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https://minvr.ru/press-center/news/21998/

горнодобывающая промышленность , золото , Хабаровский край
  • Clausson Clausson
    15.05.1902:02:10

    Лишним точно не будет!

    В этом деле всегда два главных вопроса: экология и рентабельность. Надеюсь оба вопроса решены положительно.

    #1128957
    • Роман Березико Роман Березико
      15.05.1907:52:47

      странные вопросы — добыча физического золота ВСЕГДА будет рентабельна, экология в современной добыче золота? серьезно? щелочные и кислотные озера — это экологично?    

      #1128980
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        15.05.1909:43:25

        Ну насчёт «щелочных и кислотных озёр» это вы конечно преувеличили.

        Но добыча золота, как и добыча других полезных ископаемых, конечно, наносит вред природе. Рудники, шахты, отвалы, отходы, вырубленный лес,…

        Что поделаешь, это необходимо человеку. Вред должен быть по возможности минимизирован, законы должны соблюдаться.

        #1128995
        • Clausson Clausson
          15.05.1914:56:45

          как и добыча других полезных ископаемых

          Скажем так, ни при всякой добыче активно используется ртуть и цианиды. Для добычи золота тоже не всегда, но все же эти не безопасные для природы компоненты до сих пор не заменимы.

          Отредактировано: Clausson~14:56 15.05.19
          #1129064
      • Clausson Clausson
        15.05.1914:53:53

        добыча физического золота ВСЕГДА будет рентабельна.

        ну-ну, это вы просто не изучали истории вопроса.

        Вы думаете большевики в конце 20-х просто так отдавали прииски в аренду британским компаниям? Отдавали потому, что не было рентабельности от слова совсем.

        А коммунисты в 70-80-х просто так терпели частные компании в добыче? То забирая их взад (национализируя в смысле), то вновь отдавая прииски частникам. Нет, уважаемый, это экономически довольно сложный вид добычи. И прибыли вам никто не гарантирует.

        Вот и в новейшее время уже множество золотодобывающих компаний потерпели фиаско. В том числе и в таких легендарных местах как Бодайбо.

        #1129060
  • Evgenii Koptev Evgenii Koptev
    15.05.1912:47:30

    Тем более, что планету Земля разрабатывали многие тысячелетия))

    см. в инете «Индустриально развитая цивилизация существует на Земле десятки тысяч лет».

    Отредактировано: Evgenii Koptev~12:49 15.05.19
    #1129033
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