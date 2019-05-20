Второй «Каракурт» ушёл на испытания
Сегодня малый ракетный корабль «Советск» (второй МРК проекта 22800 «Каракурт») покинул акваторию Ленинградского судостроительного завода «Пелла» и в сопровождении буксиров отправился в Ладожское озеро на ходовые испытания.
Корабль был заложен в Отрадном 24 декабря 2015 года и спущен на воду 24 ноября 2017 года. Первоначально МРК назывался «Тайфун», но в прошлом году он был переименован в «Советск» (второй по численности населения город Калининградской области). Планировалось, что корабль войдёт в состав ВМФ России в 2018 году, но проблемы с производством дизельных двигателей сказались на сроках строительства всех МРК этого проекта.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ