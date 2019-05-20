Второй «Каракурт» ушёл на испытания

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Сегодня малый ракетный корабль «Советск» (второй МРК проекта 22800 «Каракурт») покинул акваторию Ленинградского судостроительного завода «Пелла» и в сопровождении буксиров отправился в Ладожское озеро на ходовые испытания.

Корабль был заложен в Отрадном 24 декабря 2015 года и спущен на воду 24 ноября 2017 года. Первоначально МРК назывался «Тайфун», но в прошлом году он был переименован в «Советск» (второй по численности населения город Калининградской области). Планировалось, что корабль войдёт в состав ВМФ России в 2018 году, но проблемы с производством дизельных двигателей сказались на сроках строительства всех МРК этого проекта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ