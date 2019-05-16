Первый плодово-ягодный промышленный питомник «Промышленный плодопитомник» открыт под Калининградом

Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, 15 мая состоялось открытие первого в регионе промышленного плодово-ягодного питомника, который при выходе на проектную мощность обеспечит импортозамещение саженцев плодовых культур (яблоня, груша, вишня, черешня, алыча, абрикос, черноплодная рябина, фундук, грецкий орех, айва, жимолость, облепиха, красная и черная смородина, крыжовник, голубика, малина и земляника) почти наполовину.

ООО «Промышленный плодопитомник», учрежденный в 2017 году, создается в Черняховском городском округе с целью развития питомниководства в регионе и создается поэтапно. Закладка плодопитомника начата в 2018 году и продолжена в 2019. На данный момент заложено 67,2 гектара. Всего предполагается к закладке 70 гектаров. С открытием плодопитомника в округе сформирован плодово-ягодный кластер, включающий в себя новый плодопитомник, фруктовый сад, который был заложен в 2013 году и фруктохранилище.

Проект получил господдержку в размере 20 миллионов рублей.