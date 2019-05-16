Строительство порта Вера в Приморье





© Фото с сайта yandex.ru

В Приморском крае на берегу Уссурийского залива Японского моря идёт строительство порта Вера, предназначенного для перевалки угля. На первом этапе грузооборот нового порта составит 450 тысяч тонн угля в год, на втором — 2 млн тонн в год, а в перспективе увеличится до 20 млн тонн.

Для приёма судов построен причал длиной 246 метров, связанный с берегом конвейерной линией. Проект предусматривает строительство склада, производственных и административно-бытовых объектов, а также железнодорожной линии и автодороги.

Общая стоимость строительства порта Вера составит 40 млрд рублей.

Фото с сайта yandex.ru