В Ленинградской области строится причал для пассажирских лайнеров и «метеоров»

В Невской Дубровке (Ленинградская область) ведется строительство причала для пассажирских лайнеров и «метеоров» на подводных крыльях. Сооружение будет введено в строй в конце июня 2019 года. Сейчас на объекте полностью завершено основание причала. Специальные сваи-палы устанавливались по особой технологии, которая не наносит ущерба окружающей среде.





© nevnov.ru

Пристань сможет принимать теплоходы вместимостью до 300 человек и легкие маломерные суда, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Причал позволит открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда в год Великой Отечественной войны.

Он также станет первой точкой нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород, разработанного управлением по транспорту Ленинградской области.

В память о начале строительства на берегу Невы была высажена кедровая аллея.