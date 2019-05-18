Строительство набережных СК «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) идёт реконструкция существующих и строительство новых набережных, их общая длина составляет более полутора километров!

+12 фото!

1. Реконструкция мелководной набережной, октябрь 2018 года:



© Фото с сайта dcss.ru

2. Реконструкция мелководной набережной, апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

3. Реконструкция южной набережной, октябрь 2018 года:



© Фото с сайта dcss.ru

4. Реконструкция южной набережной, апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

5. Глубоководный пирс до начала реконструкции, октябрь 2018 года:



© Фото с сайта dcss.ru

Слева от пирса идёт строительство грузовой и достроечных набережных.

6. Реконструкция глубоководного пирса, апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

7. 8. Строительство грузовой набережной, февраль и апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru

9. Строительство грузовой набережной, апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

10. Строительство достроечной набережной, апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

11. Строительство достроечной набережной, март 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

12. Строительство достроечной набережной, апрель 2019 года:



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru