Строительство набережных СК «Звезда»
На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) идёт реконструкция существующих и строительство новых набережных, их общая длина составляет более полутора километров!
1. Реконструкция мелководной набережной, октябрь 2018 года:
2. Реконструкция мелководной набережной, апрель 2019 года:
3. Реконструкция южной набережной, октябрь 2018 года:
4. Реконструкция южной набережной, апрель 2019 года:
5. Глубоководный пирс до начала реконструкции, октябрь 2018 года:
Слева от пирса идёт строительство грузовой и достроечных набережных.
6. Реконструкция глубоководного пирса, апрель 2019 года:
7. 8. Строительство грузовой набережной, февраль и апрель 2019 года:
9. Строительство грузовой набережной, апрель 2019 года:
10. Строительство достроечной набережной, апрель 2019 года:
11. Строительство достроечной набережной, март 2019 года:
12. Строительство достроечной набережной, апрель 2019 года:
Фото с сайта dcss.ru