ТАУРАС-ФЕНИКС оснастил упаковочным оборудованием Новгородскую кондитерскую фабрику

Новгородская фабрика оснащена высокотехнологичным и упаковочным оборудованием российского производства. Большую часть от всей техники, 95%, занимают дозирующие и упаковочные машины бренда «ТАУРАС-ФЕНИКС». За последние 9 лет конфетная фабрика оборудовала производственные площадки восьмью машинами машиностроительного завода, мощности которого расположены в Санкт-Петербурге.

«ТАУРАС-ФЕНИКС» оснащал кондитерскую фабрику постепенно. Сначала был отгружен один вертикальный аппарат модели «ПИТПАК», который позволяет упаковывать конфеты по весу в общий мягкий трехшовный пакет. Кинематическая производительность фасовочной машины достигает 45 упаковок в минуту. Затем была поставлена аналогичная модель более современной конфигурации. Затем, решая задачи по автоматизации производственных процессов предприятия, были поставлены ещё четыре упаковочные машины линейной конфигурации «ЛИНЕПАК», предназначенные для штучной индивидуальной упаковки кондитерских изделий в трехшовные пакеты «FlowPack».

Одним из последних на фабрику был поставлен современный высокоскоростной упаковочный комплекс, предназначенный для автоматической подачи кондитерских изделий и их дальнейшей упаковки в полипропиленовую пленку, состоящий из двух горизонтальных упаковочных машин модели «ЛИНЕПАК», объединенных единой системой автоматической подачи продукта с технологической линии Заказчика. Максимальная кинематическая производительность комплекса достигает 480 упаковок в минуту. Упаковочный комплекс конструктивно представляет собой 2 горизонтальных автомата «ЛИНЕПАК Ф3М», приемный транспортер с моторизированными направляющими выравнивания продукта, поворотный транспортер перемещения продукта, модуль отбраковки слипшихся изделий и в завершении — интегрирована система перемещения изделий и их автоукладки на упаковочный модуль. Стоит подчеркнуть, что фактическая производительность данного решения не будет превышать показатели производительности оборудования, предшествующего в общем технологическом цикле машины. Поэтому завод «ТАУРАС-ФЕНИКС» за комплексный подход в оснащении производств и рекомендует своим клиентам устанавливать многосоставные упаковочные линии, которые будут способствовать сохранению скорости на каждом этапе технологического процесса: от изготовления продукта до его фасовки и подачи на отгрузку.

«С компанией работаем много. До этого момента продукцию упаковывали вручную и справлялись с этим процессом собственными силами. Но когда встал вопрос о нашей экспансии на рынок ритейла, то мы стали активно изучать поставщиков упаковочного оборудования из Европы и России. По ряду факторов выбор остановили на „ТАУРАС-ФЕНИКС“. За годы партнерства в своем решении не разочаровались: оборудование работает исправно, хорошее сервисное обслуживание», — комментирует гендиректор Новгородской фабрики.

Перспективные интересы фабрики — полная автоматизация производства. Компания планирует приобрести ещё один комплекс по фасовке продукции в индивидуальную упаковку и её дальнейшую групповую упаковку. Но ограниченные площади фабрики выступают сдерживающим фактором, поэтому компания в ближайшее время перейдет на трехсменную работу при имеющемся штате в 160 единиц. «Мы обеспечим ещё больше рабочих мест для населения», — подчеркнул Сергей.