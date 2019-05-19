Гатчинский молочный комбинат «Галактика» запустил новую линию производства «ТАУРАС-ФЕНИКС»

Крупнейший завод по производству молочной продукции «Галактика» в Ленинградской области открывает новую фасовочно-упаковочную линию производства петербургского машиностроительного завода «ТАУРАС-ФЕНИКС».

Высокоскоростная фасовочная линия, изготовленная «ТАУРАС-ФЕНИКС», позволяет расфасовать продукт в 12 тысяч стаканов в час. Иными словами, линия сможет производить более 2 тонн готовой продукции в час. Поставленный комплект оборудования предполагает полный цикл выпуска продукта. Процесс фасовки жидкой и пастообразной молочной продукции осуществляется в готовую полимерную тару с последующей запайкой платинкой, фиксацией крышкой-нахлобучкой и укладкой в заранее сформированную картонную упаковку (трей) для дальнейшей групповой упаковки продукта и его транспортировки.

Новое оборудование позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на комбинате, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под финским брендом Valio.

Стоит отметить, что производство продукции под брендом Valio на мощностях «Галактики» началось десять лет назад и сегодня компания Valio является стратегическим партнером молочного комбината.

Ассортимент под собственными брендами «Галактики» планируется расширить йогуртами с высоким содержанием протеина, вкусовыми сочетаниями, которых пока еще нет на рынке; десертами с большими кусочками фруктов и ягод; многослойными продуктами; полезными завтраками на основе молочного йогурта с добавлением гранолы.

Благодаря технологичному оборудованию с высоким уровнем гигиены и требованиям к стандартам качества на заводе «Галактика» станет возможным и запуск производства йогуртов, предназначенных для детских садов и школ.

Ассортимент Valio также пополнится новыми йогуртами и сметаной. Ввод в эксплуатацию новой производственной линии позволит уже в 2019 году увеличить общий объем производства густых десертов и йогуртов на заводе в 2,5 раза. Открытие новой линии обеспечит создание 20 дополнительных рабочих мест.

«ТАУРАС-ФЕНИКС реализует большое количество проектов по оснащению российских и зарубежных предприятий упаковочным оборудованием собственного производства. Отрадно, что крупные игроки рынка такие, как Галактика, доверяют нам», — подчеркнула Светлана Данилина.