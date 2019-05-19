В 2018 году «Газпром нефть» начала поставки масел на сборочный конвейер «КАМАЗа»

Компания «Газпромнефть-смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — начала поставки продукции для первой заливки двигателей автомобилей, собираемых на главном сборочном конвейере «КАМАЗа» в сентябре 2018 года.

Высокотехнологичные моторные масла Gazpromneft, поставляемые одному из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, предназначены для всех типов дизельных двигателей KAMAZ, CUMMINS и DAIMLER.

Также сотрудники компании в партнерстве с НТЦ «КАМАЗ» разработали специализированные смазочные материалы KAMAZ G-Profi, предназначенные для сервисного обслуживания автомобилей КАМАZ и автобусов НЕФАЗ. Планируется, что ассортимент продукции, выпускаемой под данным брендом, будет расширяться, и до конца года к имеющимся наименованиям добавятся трансмиссионные масла, смазки и охлаждающие жидкости.

Производство масел KAMAZ G-Profi организовано на Московском заводе смазочных материалов в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между «Газпромнефть-смазочными материалами» и «КАМАЗом».

Александр Трухан, Генеральный директор компании «Газпромнефть-смазочные материалы»:

«Сегодня на конвейер и в сеть дилерских центров „КАМАЗ“ поставляются различные типы смазочных материалов производства нашей компании. Сотрудничество с производителем — долгосрочный совместный проект, результатом которого станет повышение качества гарантийного обслуживания автомобилей в официальной дилерской сети благодаря использованию самых современных смазочных материалов, созданных с учетом конструктивных особенностей и климатических условий эксплуатации техники».