Производственное объединение «Зарница». Фоторепортаж
Компания ведёт свою историю с 2003 года. Тогда они только делали свои первые шаги, пробуя себя в изготовлении различных информационных стендов по тематике ПДД и БДД. Кроме этого пытаются разрабатывать и производить светофорное оборудование для автодромов и автогородков. В месте, где мы сейчас находимся, они появляются в 2005 году, раньше тут работал один из цехов объединения «Тасма», желатинового завода. Ключевое слово — работал, история его не пощадила, и здесь была полная разруха. Короче говоря, порядок навели, всё восстановили и штаб «Зарницы» стал круче некуда. Параллельно расширяется и ассортимент продукции, растёт штат сотрудников.
2.3. Довольно забавные часы.С 2006 года в их производственной линейке появляются тренажёры и дидактические материалы по теме «Пожарная безопасность для детей» и другое познавательное оборудование для школ. В 2007 году школьная специализация только усиливается, появляются интересные наглядные продукты, например, школьные стенды по русскому языку, химии, биологии, физике
4.Музей и он же выставка народных достижений и их побед. .
5.По сути, сейчас «Зарница» — это не просто фабрика учебного оборудования, а настоящий друг, который нам, а главное нашим детям и внукам, помогает идти по жизни. Их труды учат нас быть осторожнее, как вести себя на дорогах, при чрезвычайных обстоятельствах, определиться в профессиональном плане, а для совсем взрослых освоить некоторые трудовые навыки.
6.7.8.9.10. Один из примеров автогородковНа данный момент под собственной торговой маркой «Зарница», компания предлагает более 6 000 видов продукции по 13 направлениям, позволяющих комплексно оснащать кабинеты, аудитории и лаборатории в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и общего образования, а также в ведомственных центрах, центрах переподготовки и повышения квалификации специалистов. ПО «Зарница» также предлагает решения для безопасного оснащения автодромов, детских площадок с игровым и инклюзивным оборудованием, производит лицензированное оборудование для сдачи норм ГТО
11.12. Таблица Менделеева в электронно-справочном исполнении13. Оборудование, позволяющее познать электрические цепи и основы электроники14. Мечтаешь стать стоматологом — пожалуйста! Научиться правильно чистить зубы — пожалуйста)15. «Бедный Йорик» совсем не вызывает страх своими пустыми глазницами (помню это из детства), а вызывает только улыбку)16. Магнитный томограф «Дозор-1"17. Научиться делать искусственное дыхание без ущерба для здоровья — это вам к этому «Васе»)18.19. Тренажер-манекен «Пётр» для отработки навыков тушения горящего тела и оказания первой помощи пострадавшему при пожаре.20. Знакомьтесь, Искандер! Это тренажёр-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей (а не то, что вы подумали :))))21. Целый интерактивный многофункциональный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара22.23. Оборудование для детских площадок24. Стенд-тренажер по разборке-сборке автомата Калашникова АК-74М25.Сегодня предприятие располагается в 8 производственных корпусах, общей площадью около 25 000 кв. м.
26.Повсюду развешены мотивирующие плакаты, оформлены соответствующие стенды, короче говоря, весело живут, а работают ещё лучше. Всё в рамках их девиза — «Быстро, качествено, дешево!»
27.28. Заготовительный участок29. Артур Абдульзянов, капитан такого славного корабля30.Компания «Зарница» — это предприятие полного цикла, всё умеют сами, от идеи до её реализации
31.А вот ещё одна интересная соревновательная традиция, адаптированная из прошлого. Положение об орденах и медалях. За определенные заслуги работники предприятия получают награды разной значимости, ну и скромную денежную премию впридачу. Просто у каждой медали есть свой условный номинал — от 1 до 10 000 рублей. А ещё каждый год на корпоративе среди этих самых орденоносцев разыгрываются призы, в качестве самого главного подарка выступает легковой автомобиль. Да, серьезные ребята. Классная идея — отличная мотивация!
32.33. В компании работают более 700 сотрудниковС одной стороны вы мне укажете, что это за совестская шарага, а я в ответ: да, у них капитализмом пахнет так, что на хваленном Западе обзавидывались бы, как они работают. Везде порядок, дисциплина и на выходе результат. Кстати, всю эту наглядную агитацию придумывает и воплощает в жизнь собственный отдел дизайна и полиграфии.
34.35. Один из цехов сборки.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49. Вон даже с минным полем учат справляться50.51. Радует и сразу бросается в глаза, что в их команде много молодежи52.53.54.55. Практически готовый тренажер машиниста электровоза ВЛ80С56. Конструкторский отдел57.«Экономика должна быть экономной» — эта мысль была озвучена на XVI съезде КПСС в 1981 году Леонидом Брежневым. На самом деле это выражение немного длиннее в оригинале, оно звучит так: «Экономика должна быть экономной — таковы требования времени». Народ быстро подхватил мысль вождя великой Отчизны, начал печатать ее на транспарантах и плакатах и употреблять в повседневной жизни…
58.59. А здесь проводится мозговой штурм для будущих прорывав.60.61. А кто хорошо поработал, имеет право, тем более война войной, а обед по расписанию.
- Великоросс
- 19.05.201916:12
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