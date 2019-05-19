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Производство

Производственное объединение «Зарница». Фоторепортаж

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Компания ведёт свою историю с 2003 года. Тогда они только делали свои первые шаги, пробуя себя в изготовлении различных информационных стендов по тематике ПДД и БДД. Кроме этого пытаются разрабатывать и производить светофорное оборудование для автодромов и автогородков. В месте, где мы сейчас находимся, они появляются в 2005 году, раньше тут работал один из цехов объединения «Тасма», желатинового завода. Ключевое слово — работал, история его не пощадила, и здесь была полная разруха. Короче говоря, порядок навели, всё восстановили и штаб «Зарницы» стал круче некуда. Параллельно расширяется и ассортимент продукции, растёт штат сотрудников.

2.

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3. Довольно забавные часы.

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С 2006 года в их производственной линейке появляются тренажёры и дидактические материалы по теме «Пожарная безопасность для детей» и другое познавательное оборудование для школ. В 2007 году школьная специализация только усиливается, появляются интересные наглядные продукты, например, школьные стенды по русскому языку, химии, биологии, физике и т. д. Прошло ещё два года, и компания выпускает свой первый тренажёр для автошкол «Форсаж» с применением инновационных технологий. А дальше, что ни год, то новые подвиги. Теперь не только «школа» в друзьях, а также ВУЗы, медицина, большие и маленькие компании, МЧС и даже оборонка. Среди их клиентов такие компании, как РЖД, Росатом, различные профильные институты, МЧС и т. д. География поставок — вся Россия, плюс страны СНГ активно интересуются. Есть планы наступления и на Европу.

4.

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Музей и он же выставка народных достижений и их побед. .

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По сути, сейчас «Зарница» — это не просто фабрика учебного оборудования, а настоящий друг, который нам, а главное нашим детям и внукам, помогает идти по жизни. Их труды учат нас быть осторожнее, как вести себя на дорогах, при чрезвычайных обстоятельствах, определиться в профессиональном плане, а для совсем взрослых освоить некоторые трудовые навыки.

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7.

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10. Один из примеров автогородков

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На данный момент под собственной торговой маркой «Зарница», компания предлагает более 6 000 видов продукции по 13 направлениям, позволяющих комплексно оснащать кабинеты, аудитории и лаборатории в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и общего образования, а также в ведомственных центрах, центрах переподготовки и повышения квалификации специалистов. ПО «Зарница» также предлагает решения для безопасного оснащения автодромов, детских площадок с игровым и инклюзивным оборудованием, производит лицензированное оборудование для сдачи норм ГТО и т. д.

11.

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12. Таблица Менделеева в электронно-справочном исполнении

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13. Оборудование, позволяющее познать электрические цепи и основы электроники

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14. Мечтаешь стать стоматологом — пожалуйста! Научиться правильно чистить зубы — пожалуйста)

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15. «Бедный Йорик» совсем не вызывает страх своими пустыми глазницами (помню это из детства), а вызывает только улыбку)

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16. Магнитный томограф «Дозор-1"

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17. Научиться делать искусственное дыхание без ущерба для здоровья — это вам к этому «Васе»)

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18.

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19. Тренажер-манекен «Пётр» для отработки навыков тушения горящего тела и оказания первой помощи пострадавшему при пожаре.

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20. Знакомьтесь, Искандер! Это тренажёр-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей (а не то, что вы подумали :))))

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21. Целый интерактивный многофункциональный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара

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22.

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23. Оборудование для детских площадок

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24. Стенд-тренажер по разборке-сборке автомата Калашникова АК-74М

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25.

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Сегодня предприятие располагается в 8 производственных корпусах, общей площадью около 25 000 кв. м.

26.

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  • IMG_0621
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Повсюду развешены мотивирующие плакаты, оформлены соответствующие стенды, короче говоря, весело живут, а работают ещё лучше. Всё в рамках их девиза — «Быстро, качествено, дешево!»

27.

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28. Заготовительный участок

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29. Артур Абдульзянов, капитан такого славного корабля

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30.

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Компания «Зарница» — это предприятие полного цикла, всё умеют сами, от идеи до её реализации

31.

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А вот ещё одна интересная соревновательная традиция, адаптированная из прошлого. Положение об орденах и медалях. За определенные заслуги работники предприятия получают награды разной значимости, ну и скромную денежную премию впридачу. Просто у каждой медали есть свой условный номинал — от 1 до 10 000 рублей. А ещё каждый год на корпоративе среди этих самых орденоносцев разыгрываются призы, в качестве самого главного подарка выступает легковой автомобиль. Да, серьезные ребята. Классная идея — отличная мотивация!

32.

  • IMG_0068
  • IMG_0068
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33. В компании работают более 700 сотрудников

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С одной стороны вы мне укажете, что это за совестская шарага, а я в ответ: да, у них капитализмом пахнет так, что на хваленном Западе обзавидывались бы, как они работают. Везде порядок, дисциплина и на выходе результат. Кстати, всю эту наглядную агитацию придумывает и воплощает в жизнь собственный отдел дизайна и полиграфии.

34.

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35. Один из цехов сборки.

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36.

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37.

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38.

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39.

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40.

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41.

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42.

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43.

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44.

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45.

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46.

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47.

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48.

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49. Вон даже с минным полем учат справляться

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50.

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51. Радует и сразу бросается в глаза, что в их команде много молодежи

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52.

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53.

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54.

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55. Практически готовый тренажер машиниста электровоза ВЛ80С

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56. Конструкторский отдел

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57.

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«Экономика должна быть экономной» — эта мысль была озвучена на XVI съезде КПСС в 1981 году Леонидом Брежневым. На самом деле это выражение немного длиннее в оригинале, оно звучит так: «Экономика должна быть экономной — таковы требования времени». Народ быстро подхватил мысль вождя великой Отчизны, начал печатать ее на транспарантах и плакатах и употреблять в повседневной жизни…

58.

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59. А здесь проводится мозговой штурм для будущих прорывав.

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60.

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61. А кто хорошо поработал, имеет право, тем более война войной, а обед по расписанию.

  • IMG_0550
  • IMG_0550
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Производственное объединение Зарница
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