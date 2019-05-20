«Швабе» начал продажи новых микроскопов

Холдинг «Швабе» пополнил линейку лабораторной техники серии МБС новыми моделями микроскопов для биологии, приборостроения, археологии и других областей науки и техники. В продажу изделия поступили в апреле текущего года.

Одной из новинок, произведенных Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе», стал стереоскопический микроскоп МБС-10М -модернизированный вариант МБС-10. Еще одно пополнение в линейке лабораторного оборудования — микроскоп МБС-17.

Микроскопы имеют широкую область применения и будут востребованы в биологии, медицине, минералогии, криминалистике, реставрации, а также ювелирном искусстве, машиностроении и других направлениях науки и техники.

«Нашей целью было создать оборудование, позволяющее получать стереоскопическое изображение высокого качества, сохранив при этом длительный срок эксплуатации изделия. Для производства новинок мы использовали российское высококачественное стекло, изготовленное на нашем заводе», — сообщил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Стереоскопический микроскоп МБС-10М отличается от своего предшественника МБС-10 наличием современной светодиодной системы освещения. Новинка ЛЗОС обладает высоким качеством изображения, получаемым за счет использования современного оборудования и технологий при производстве оптических компонентов микроскопа. Функционал модернизированного микроскопа может быть расширен за счет дополнительного оборудования — сменного объектива, микрофотографического устройства, телевизионного адаптера и цифровой камеры.

Другое пополнение в линейке микроскопов — экономичный вариант МБС-17. Снизить стоимость прибора удалось за счет оптимизации конструкции некоторых узлов первой версии микроскопа МБС-17. Обновленная модель оснащена кольцевым светодиодным осветителем и проста в эксплуатации. Продукт ориентирован на проведение любительских исследований начального уровня розничными потребителями. Он может использоваться на небольших производствах и в образовательных учреждениях.