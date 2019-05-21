Машиностроительный завод «Армалит» продолжает наращивание мощностей

Машиностроительный завод «Армалит» приобрел новый стенд отечественного производства для пневматических и гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Стенд включает в себя несколько установок: для гидравлических испытаний корпусов, для пневматических испытаний, а также компьютерную измерительно-регистрирующая установку, которая будет сохранять в цифровой форме все результаты испытаний.

Цель приобретения оборудования — проверка кранов шаровых, являющихся одними из наиболее востребованных типов судовой трубопроводной арматуры, выпускаемых предприятием.