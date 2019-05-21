В Ингушетии открыли первую очередь крупного тепличного агрокомплекса

Первую очередь крупнейшего в СКФО агрокомплекса «Сунжа"по производству овощей закрытого грунта открыли в Ингушетии. В настоящее время площадь агрокомплекса составляет 10 гектаров. До конца 2020 года будет запущена вторая очередь площадью 20 гектаров, а до конца 2021 года — третья площадью также в 20 гектаров.

Первый урожай в комплексе собрали в начале мая — около 200 тонн томатов томатов сортов «Тивей», «Фаворита», «Таморжина», «Манар» «Гусарские» и «Черри» и др. Кроме того, в агрокомплексе вывели свой экспериментальный сорт томатов «Лемончелло».

В дальнейшем агрокомплекс «Сунжа» планирует построить оптово-распределительную базу, также до конца текущего года будет запущен завод ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит», который предполагает выращивание китайской капусты и моркови открытого грунта, а также производство консервированной овощной продукции. При выходе на полную проектную мощность предприятие планирует выпускать более 3 млн банок консервной продукции в год.

Соглашения о строительстве в Ингушетии промышленного тепличного комплекса ООО «Агрокомплекс «Сунжа» площадью 20 га, а также ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит» были заключены на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019». Общая стоимость первого проекта составляет 4,8 млрд рублей, сроки реализации — 2019 — 2025 гг.

Комплекс функционирует с применением технологии выращивания овощей в лотках с безгрунтовым (кокосовым) субстратом и подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Реализация инвестпроекта позволит увеличить собственные доходы региона, а также даст возможность трудоустроить более 100 человек.

Проект ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит» принят на сопровождение в 2018 году и реализуется за счет собственных средств инвестора. На площади 600 га агрокомплекса на сегодняшний день засеяно 400 га элитных сортов пшеницы и 70 га ячменя. Также планируется засеять 130 га под огурцы и томаты для обеспечения завода необходимым сырьем.

В целом, в рамках проекта будет создано более 700 рабочих мест, а в периоды уборки урожая — еще больше.