Ход строительства Амурского ГПЗ

В Амурской области продолжается строительство крупнейшего газоперерабатывающего завода в России. Сейчас общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составляет 33%. На площадке работают более 16 тысяч человек и 2 тыс. единиц строительной техники. В ходе работ на строительную площадку газоперерабатывающего завода были поставлены первые шаровые резервуары для хранения СУГ, а также были закончены фундаментные работы для монтажа оборудования третьей технологической линии. Кроме того, на первом пусковом комплексе Амурского ГПЗ, строители закончили монтаж двух детандеров сырьевого газа. Ниже более подробно об этих новостях.

В первую декаду марта 2019 года на строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) поставлены элементы первых восьми шаровых резервуаров объемом 2400 куб. м каждый. Данные резервуары станут основой товарно-сырьевой базы (ТСБ), предназначенной для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) и пентан-гексановой фракции (ПГФ), которые будут производиться на Амурском ГПЗ в процессе переработки природного газа.

Товарно-сырьевая база Амурского ГПЗ предназначена для приема, хранения и отгрузки готовой продукции. ТСБ состоит из 20 шаровых резервуаров, которые образуют три парка хранения. Все три парка, а также сливо-наливная эстакада соединены между собой межпарковой эстакадой. Товарная продукция из емкостей хранения будет направляться для отгрузки в ж/д цистерны. Предусмотрена возможность единовременной отгрузки СУГ в 98 ж/д цистерн. ТСБ позволит обеспечить бесперебойную работу Амурского ГПЗ в случае отсутствия порожних цистерн для отгрузки СУГ — так завод сможет проработать на протяжении 3-х суток.

Поставленные на площадку шаровые резервуары произведены на екатеринбургском заводе «Уралхиммаш» методом холодной точечной деформации на специальном гидравлическом прессе. Эта технология уникальна для России и «Уралхиммаш» является единственным изготовителем подобного оборудования. Объем резервуара составляет 2400 куб. м и использование таких резервуаров вместо стандартных (объемом 600 куб. м.) позволило значительно уменьшить металлоемкость ТСБ и сократить площадь Амурского ГПЗ.

Диаметр резервуара в сборе будет составлять 16,6 м., поэтому емкости поставлены на стройплощадку Амурского ГПЗ в разобранном виде — отдельными «лепестками». Корпус резервуара состоит более чем из 26 частей — двух крышек толщиной 48 мм и 24 отдельных элементов — «лепестков» толщиной 40 мм. В дальнейшем резервуары будут собраны непосредственно на строительной площадке. Сборка емкостей будет производиться специализированными организациями с применением сварочных технологий.

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На площадке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) завершен очередной этап строительных работ — подготовка фундаментов под крупнотоннажное оборудование третьей технологической линии завода (установки криогенного разделения газа и тонкой очистки гелия). Для создания фундаментов использовано более 5 тысяч свай и около 16 тыс. куб. м бетона.

Крупнотоннажное оборудование для третьей технологической линии будет доставлено морским и речным транспортом в конце июня. Монтаж будет проводиться с помощью специального кольцевого крана Liebherr грузоподъемностью 1 600 тонн.

Погружено более 58 тыс. свай, залито 135 тыс. кубических метров бетона, смонтировано 24 тыс. тонн металлоконструкций. Идут работы по монтажу оборудования 1 и 2 технологических линий.

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На строительной площадке Амурского ГПЗ закончены работы по монтажу двух детандеров сырьевого газа. Оборудование установлено на криогенных установках выделения этана и ШФЛУ, удаления азота и получения азотно-гелиевой смеси на первом пусковом комплексе Амурского ГПЗ.

Детандеры предназначены для захолаживания природного газа путем поэтапного понижения давления с целью дальнейшего выделения ценных компонентов. Особенностью данного процесса на Амурском ГПЗ является дополнительная выработка электроэнергии в процессе понижения температуры, что повышает энергоэффективность газопереработки.

В рамках первой фазы строительства Амурского ГПЗ в апреле 2021 в эксплуатацию будет введен первый пусковой комплекс, который включает две технологические линии по переработке природного газа (каждая мощностью 7 млрд куб. м. газа в год) и одну установку очистки и сжижения гелия мощностью 20 млн куб. м газа в год.

Выход АГПЗ на проектную мощность запланирован на январь 2025 года. Общая проектная мощность АГПЗ составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые ПАО «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР). Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.