Компания «АЭМ-технологии» отгрузила парогенератор для Балаковской АЭС

Волгодонский филиал компании АЭМ-технологии (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил парогенератор для Балаковской атомной станции. Оборудование предназначено для замены аналогичного аппарата на третьем энергоблоке станции. Замена будет осуществляться в рамках масштабной модернизации энергоблока № 3 с целью улучшения теплогидравлических характеристик.

Это уже не первая поставка в адрес Балаковской атомной станции, сотрудничество началось еще в 80-х годах. Завод поставлял реакторное оборудование и парогенераторы для первого и четвертого энергоблоков Балаковской АЭС.

Сплочённая работа специалистов Атоммаша и АЭС позволила изготовить парогенератор по индивидуальному проекту и точно в срок. Запуск в эксплуатацию планируется в этом году.

С завода изделие направят на автомобильном автотранспорте до спецпричала Атоммаша, далее по Цимлянскому водохранилищу через Волго-Донской канал баржа с парогенератором пройдет по Волге до Саратовского водохранилища. Затем состоится выгрузка на временном причале и изделие доставят специальной многоосной автомобильной платформой до площадки разгрузки тяжеловесов атомной станции.

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр — более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 метров. Вес оборудования — 340 т. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11 000 нержавеющих труб. Диаметр труб составляет 16 мм, длина — от 10 до 14 метров. Концы труб закреплены в двух коллекторах.

Балаковская АЭС — крупнейший в России производитель электроэнергии. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Каждый из унифицированных энергоблоков представляет собой отдельно стоящее сооружение, состоящее из реакторного отделения, машинного зала и помещения электротехнических устройств. Оборудование, относящееся к первому контуру, в том числе парогенераторы, располагается вместе с реактором в герметичной железобетонной оболочке — контайнменте.