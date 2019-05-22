Завод «Искра» запустил новое производство по изготовлению корпусов с применением диффузионной сварки

Оно разместилось на площадях в 1200 кв.м. и оснащено самым передовым оборудованием. Специально для освоения данной технологии была приобретена и введена в эксплуатацию единственная в России диффузионная установка, обладающая самым большим усилием сжатия при высокой степени вакуума и температуре.

Кроме того, на новом производстве смонтирована новая гальваническая линия, расположившаяся на участке химической обработки и покрытий, где учтены все нюансы и выбраны оптимальные способы подготовки и обработки поверхностей изделий, что влияет на прочность соединения при диффузионном процессе спекания. Работа на оборудовании осуществляется с соблюдением всех важных условий процесса под контролем квалифицированных специалистов, что гарантировано даёт отличные результаты.

Освоение новой технологии в дальнейшем позволит применять ее при производстве волноводно-щелевых антенн, волноводных трактов с жидкостным охлаждением для передачи высокого уровня мощности, распределительных и контрольных трактов систем РЛС, волноводов и прочих волноводных элементов, компонентов турбокомпрессоров, сложных композитов разных типов.

Современное диффузионное оборудование, которым теперь располагает ульяновский завод «Искра», даёт возможность с высокой точностью контролировать степень деформации изделия. Масса конструкции не увеличивается, что неизбежно при других видах сварки, пайке или склеивании, а применение вакуума позволяет получить соединение с минимальным содержанием вредных примесей, даже при сварке высокоактивных металлов.