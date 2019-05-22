Астраханская «Звездочка» спустила на воду буксир-спасатель

Сегодня на Астраханском СРЗ — филиал ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» — спустили на воду аварийно-спасательное буксирное судно проекта 22870 для Черноморского флота.

Это уже шестой буксир этого проекта, построенный на астраханском предприятии. Два из них несут службу в Каспийской флотилии, три — стоят на вооружении Черноморского флота.

Буксир предназначен для буксировки и снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на аварийных кораблях и береговых сооружениях, эвакуации людей и оказания медицинской помощи пострадавшим, подачи электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, а также сбора нефтепродуктов с поверхности моря, выполнения поисковых и обследовательских работ.

Характеристики:Длина: 57,0 м Ширина: 14,0 м Высота борта на миделе: 5,4 м Осадка: 3,2 м Скорость: 14 уз Водоизмещение: 1200 т Экипаж: 26 чел.