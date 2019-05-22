«Курганхиммаш» отгрузил абсорберы для установки осушки газа на Харампурском месторождении

ООО «Курганхиммаш» изготовило и отгрузило абсорберы для строящейся установки осушки газа на Харампурском газовом месторождении, которая войдет в состав установки комплексной подготовки газа производительностью 10,3 млрд. м3/год.

Изготовленные абсорберы представляют собой вертикальные аппараты диаметром корпуса 1,8 м, с толщиной стенок 55 мм, высотой более 16 м.

Данное оборудование предназначено для подготовки сырого газа до требований СТО Газпром 089-2010.

Абсорберы на месте эксплуатации будут представлять собой блоки, смонтированные на рамном основании для установки в здании, с трубопроводной обвязкой и арматурой, контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации в максимальной заводской готовности.

Полная масса каждого блока составит более 80 т.

На сегодня ООО «Курганхиммаш» имеет богатый опыт комплексных поставок различного блочного и единичного технологического оборудования для установок подготовки газа российских нефтегазовых компаний.

Ранее специалистами компании было спроектировано и изготовлено оборудование для: Установки осушки газа с регенерацией гликоля на Правдинском месторождении, Установки очистки пропан-бутана на Восточно-Уренгойском лицензионном участке, Установки очистки и переработки газа на Нефтекумском ГПЗ, а также для установок комплексной подготовки газа на Ярактинском и Марковском месторождениях.

Изготовлением сложного и наукоемкого оборудования занимаются лучшие специалисты завода «Курганхиммаш» с применением современного оборудования, что позволяет добиваться высокого качества продукции.