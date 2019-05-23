МС-21 испытали на минимальную скорость отрыва

В подмосковном Жуковском на аэродроме ЛИИ им. Громова продолжаются сертификационные испытания самолёта МС-21-300. 18 мая опытный самолёт с бортовым номером 73051 выполнил испытательные полёты на определение минимальной скорости отрыва при определенном взлётном весе, сообщает издание Авиаград «Жуковский».

общей сложности было выполнено пять взлётов, каждый из которых сопровождался касанием хвостовой пяты о взлётно-посадочную полосу. Эта конструкция позволяет защитить фюзеляж от повреждений при соприкосновении с полосой и определить угол тангажа, при котором самолёт может её задеть.

В настоящее время в ангаре Лётно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. Яковлева находятся три опытных самолёта МС-21-300. 13 мая в Жуковский из Ульяновска выполнил перелёт третий лётный опытный самолёт с бортовым номером 73054, оборудованный пассажирским салоном и окрашенный на ульяновском предприятии «Спектр-Авиа» в ливрею корпорации «Иркут» по серийным технологиям. Этот борт будет представлен широкой публике на статической стоянке авиасалона МАКС-2019.

Сертификация самолёта Росавиацией запланирована на июль 2020 года. Выдача сертификата типа Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) намечена на декабрь 2021 года.

Поставка первых серийных самолётов заказчикам начнётся не ранее лета 2020 года, серийные самолёты уже строятся. Сейчас на Иркутском авиазаводе завершается сборка четвёртого опытного самолёта, который будет оснащён двигателями ПД-14, самолёты, проходящие лётные испытания, оснащены двигателями PW1400G компании Pratt&Whitney.