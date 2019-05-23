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Авиация

МС-21 испытали на минимальную скорость отрыва

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В подмосковном Жуковском на аэродроме ЛИИ им. Громова продолжаются сертификационные испытания самолёта МС-21-300. 18 мая опытный самолёт с бортовым номером 73051 выполнил испытательные полёты на определение минимальной скорости отрыва при определенном взлётном весе, сообщает издание Авиаград «Жуковский».

общей сложности было выполнено пять взлётов, каждый из которых сопровождался касанием хвостовой пяты о взлётно-посадочную полосу. Эта конструкция позволяет защитить фюзеляж от повреждений при соприкосновении с полосой и определить угол тангажа, при котором самолёт может её задеть.

В настоящее время в ангаре Лётно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. Яковлева находятся три опытных самолёта МС-21-300. 13 мая в Жуковский из Ульяновска выполнил перелёт третий лётный опытный самолёт с бортовым номером 73054, оборудованный пассажирским салоном и окрашенный на ульяновском предприятии «Спектр-Авиа» в ливрею корпорации «Иркут» по серийным технологиям. Этот борт будет представлен широкой публике на статической стоянке авиасалона МАКС-2019.

Сертификация самолёта Росавиацией запланирована на июль 2020 года. Выдача сертификата типа Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) намечена на декабрь 2021 года.

Поставка первых серийных самолётов заказчикам начнётся не ранее лета 2020 года, серийные самолёты уже строятся. Сейчас на Иркутском авиазаводе завершается сборка четвёртого опытного самолёта, который будет оснащён двигателями ПД-14, самолёты, проходящие лётные испытания, оснащены двигателями PW1400G компании Pratt&Whitney.

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https://aviation21.ru/ms-21-ispytali-na-minimalnuyu-skorost-otryva/

МС-21-300 , ПАО "Корпорация "Иркут" , ОАК , авиация
  • artal artal
    23.05.1908:32:37

    Сейчас на Иркутском авиазаводе завершается сборка четвёртого опытного самолёта, который будет оснащён двигателями ПД-14
       

    #1130684
    • exhausted1987 exhausted1987
      23.05.1909:11:54

      Линейка двигателей ПД нужна как воздух отечественной авиации! Потом и ССЖ на ПД-7 переобуем.

      #1130693
      • Нет аватара kuffa
        23.05.1910:28:21

        BMPD вчера писал что серийное производство ПД-14 на 2023 год откладывается.

        #1130715
        • Нет аватара MishaBob
          23.05.1911:13:57

          Что мешало для рынка внутри страны поставить проверенные ПС-90А до подхода ПД-14?

          #1130725
          • Нет аватара kuffa
            23.05.1911:38:23

            И проектировать и сертифицировать еще и третий тип под ПС-90? Зачем? К тому же цифра 2023 только сейчас возникла. Задним умом все богаты.

            #1130735
        • exhausted1987 exhausted1987
          23.05.1911:38:52

          С 2023 г. планируется производства 50 шт ежегодно, до этого — меньшие объемы.

          #1130736
  • exhausted1987 exhausted1987
    23.05.1909:11:03

    Надеюсь, Вы продолжите публикации о первых полётах новых Суржиков? В мае, вроде, два самолёта должны были сделать?

    #1130692
    • Игорь Brick
      23.05.1910:54:04

      Надеюсь, шумиха по очернению суперджетов в либероидной прессе не скажется на планах его производства. А кампания по антирекламе развернулась неслабая. Любая рутинная неисправность суперджета, которыми страдают в равной степени все другие самолеты, выносится теперь во все заголовки новостей.

      #1130721
      • exhausted1987 exhausted1987
        23.05.1911:34:06

        Просто истерия в медиа-пространстве сохраняется какое-то время после аварии, потом сойдет на нет.

        А проект продолжит жить и развиваться, решая не выдуманные караульщиками, а реальные проблемные вопросы (ресурс горячей части СаМ146).

        #1130731
        • Игорь Brick
          23.05.1911:46:17

          Как можно решить проблему горячей части, если ее делают французы и по всем признакам даже не собираются заморачиваться по этому поводу?

          #1130737
  • Нет аватара VMichael
    23.05.1909:33:42

    А как там вопрос санкционных композитов уже решен?

    #1130694
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