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Энергетика и ТЭК

Новый тип турбогенератора производства «ЭЛСИБ» запущен в Рубцовске

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  • http://metallicheckiy-portal.ru/imguser/85/85_4319_270538_b.jpg
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В конце апреля произведен пробный пуск турбогенератора типа ТГП-6,3-6000-2У3 мощностью 6 МВт на Южной тепловой станции в Рубцовске. После окончания монтажных и пуско-наладочных работ генератор был включен в сеть. Пуски прошли успешно, замечаний к турбогенератору и системе возбуждения нет.

«Для ЭЛСИБа это первый проект в линейке малых турбогенераторов, разработанный с учетом успешного опыта проектирования и производства синхронных электродвигателей и, как следствие, имеющий высокую степень унификации с ними. Ряд принятых технических решений позволил спроектировать турбогенератор, не уступающий, а кое в чём превосходящий по своим техническим параметрам продукцию других производителей», — отметил технический директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Андрей Чириков.

Учитывая рыночные возможности, ЭЛСИБ расширяет продуктовую линейку выпускаемых турбогенераторов с воздушным охлаждением в диапазоне 6-25 МВт для паровых и газовых турбин, что актуально для сегмента распределенной энергетики.

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http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/5/23/novii_tip_turbogeneratora_proizvodstva_elsib_zapushen_v_rubcovske

Энергетика и ТЭК
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