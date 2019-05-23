Новый тип турбогенератора производства «ЭЛСИБ» запущен в Рубцовске

В конце апреля произведен пробный пуск турбогенератора типа ТГП-6,3-6000-2У3 мощностью 6 МВт на Южной тепловой станции в Рубцовске. После окончания монтажных и пуско-наладочных работ генератор был включен в сеть. Пуски прошли успешно, замечаний к турбогенератору и системе возбуждения нет.

«Для ЭЛСИБа это первый проект в линейке малых турбогенераторов, разработанный с учетом успешного опыта проектирования и производства синхронных электродвигателей и, как следствие, имеющий высокую степень унификации с ними. Ряд принятых технических решений позволил спроектировать турбогенератор, не уступающий, а кое в чём превосходящий по своим техническим параметрам продукцию других производителей», — отметил технический директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Андрей Чириков.

Учитывая рыночные возможности, ЭЛСИБ расширяет продуктовую линейку выпускаемых турбогенераторов с воздушным охлаждением в диапазоне 6-25 МВт для паровых и газовых турбин, что актуально для сегмента распределенной энергетики.