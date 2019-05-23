Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Владимирский хлебокомбинат открыл два новых цеха

  •  © opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Объем инвестиций в два новых цеха составил порядка 900 млн рублей. На эти деньги установили роботизированную линию по производству сушек и баранок и полностью оборудовали самым современным оборудованием цех хлебобулочных изделий, выпускаемых по технологии рустикальных и бесстрессовых способов производства (багет, чиабата и т. д.).

А кроме того, хлебокомбинат организовал обучение своих специалистов для работы на новом оборудовании.

  •  © vedom.ru

  •  © vedom.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://vedom.ru/news/2019/05/23/35155-vladimir-sipyagin-otkryl-novye-proizvodstva

Владимирская область, Владимирский хлебокомбинат
  • Комментарий удален
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,