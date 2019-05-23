Владимирский хлебокомбинат открыл два новых цеха

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Объем инвестиций в два новых цеха составил порядка 900 млн рублей. На эти деньги установили роботизированную линию по производству сушек и баранок и полностью оборудовали самым современным оборудованием цех хлебобулочных изделий, выпускаемых по технологии рустикальных и бесстрессовых способов производства (багет, чиабата и т. д. ).

А кроме того, хлебокомбинат организовал обучение своих специалистов для работы на новом оборудовании.