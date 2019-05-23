В Краснодаре собрали первый станок для предприятия из Евросоюза

В ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» успешно прошёл приёмо-сдаточные испытания и был принят представителями заказчика и ОТК первый станок изготовленный для предприятия из Евросоюза. Заказчиком стала компания из Риги.

Это одностоечный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенный для токарной обработки деталей из черных и цветных металлов. Блок ЧПУ позволяет настроить автоматическое управление станком — суппортом, сменой позиций револьверной головки и приводом главного движения по заданной программе. Станок может обрабатывать детали диаметром до 1600мм, высотой до 1400мм и весом до 6,3 тонн.

Также в настоящее время проходят переговоры о подписании контрактов на поставку станков производства ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) еще нескольким потребителям из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Кубы.

21 мая завод посетила немецкая делегация во главе с президентом Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карлом Велькером. Гости интересовались перспективами возрожденного станкостроения в Краснодаре. Ранее в Сочи на инвестиционном форуме было подписано соглашение, по которому в ближайшие пять лет в развитие завода будет вложено 3 миллиарда рублей.

С делегацией встретились председатель Краснодарского регионального отделения РСПП Виктор Бударин и генеральный директор ООО «ЮЗТС» Дмитрий Дмитренко. Виктор Бударин сообщил, что главным преимуществом завода являются уникальные станки, на которых можно обрабатывать крупные детали в том числе для других станков. Завод также производит оборудования для машиностроения. Среди заказчиков краснодарского станкостроительного предприятия — компании из Москвы, Екатеринбурга, Перми и ближнего и дальнего зарубежья: Грузии, Латвии, Казахстана, Азербайджана и других стран.

«На сегодняшний день в развитие ЮЗТС вложено уже порядка 700 миллионов рублей», — сообщил генеральный директор завода Дмитрий Дмитренко.

По его словам, на эти средства была проведена реконструкция цехов, закуплено новое оборудование, перенесена часть оборудования из старых зданий.

Бизнес-делегация из Германии проявила большой интерес к российскому предприятию и выразила надежду на сотрудничество.

На возрожденном станкостроительном производстве заняты порядка 100 бывших сотрудников Завода им. Г.М. Седина. В основном это опытные инженеры и конструкторы. Со временем на предприятии будет создано 300 рабочих мест, в том числе для молодежи. Здесь же проходят практику студенты специализированных ВУЗов.