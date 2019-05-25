Спущен на воду атомный ледокол «Урал»
Сегодня в Санкт-Петербурге со стапеля «А» АО «Балтийский завод» спущен на воду универсальный атомный двухосадочный ледокол «Урал» — третий ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я).
Серия:
Заводской № 05706 — заложен
Заводской № 05707 — заложен
Заводской № 05708 — заложен
От своих предшественников ледоколы проекта 22220 отличаются большим водоизмещением и мощностью атомной силовой установки, а также способностью работать как на трассе Северного морского пути, так и в мелководных устьях сибирских рек за счёт изменения своей осадки. После завершения строительства атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» станут самыми большими и мощными ледоколами в мире!
Проект ледокола разработан ПАО ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 25540/33540 т.
Главные размерения: длина — 173.3 м, ширина — 34 м, осадка — 8.55/10.5 м.
Максимальная скорость хода: 22 узла
Мощность: 60 МВт
Ледопроходимость: 2.8 м.
Автономность: 6 месяцев
Экипаж: 75 человек
На судне имеется ангар и взлётно-посадочная площадка для вертолёта.
В отличие от первых 2-х ледоколов серии, на атомном ледоколе «Урал» ещё на стапеле были смотнтированы 3 яруса надстройки, а также погружены реакторная установка «РИТМ-200» и электродвигатели. В результате на момент спуска ледокол «Урал» имеет более высокую степень технической готовности, чем имели «Арктика» и «Сибирь», а спусковой вес судна достиг 19000 т!
Внимание! Этот пост будет дополнен фото после возвращения автора в Москву! :)
25.05.1914:34:21
25.05.1915:02:37
25.05.1915:29:52