На Серовском механическом заводе запущена новая линия

Серовский механический завод увеличил производительность труда в 2,5 раза благодаря установке новой производственной линии.

Всего на четырехлетнюю модернизацию в рамках федеральной программы было направлено около 970 миллионов рублей.

При непосредственном участии государственной корпорации «Ростех» и концерна «Техмаш» реконструировано кузнечно-прессовое производство, обновлен станочный парк. Создано современное автоматизированное производство специальной продукции, которое насчитывает 67 единиц высокоточного оборудования, включая девять роботизированных установок.

На предприятии было создано восемь и модернизировано 40 современных рабочих мест, на 35% снижены энергозатраты и на 25% - издержки на внеплановые ремонты оборудования. Производительность труда при этом выросла в 2,5 раза, повысилось качество продукции, что полностью соответствует целям национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» .

В планах предприятия — строительство новых производственных корпусов.