На КАМАЗе открыт завод по производству каркасов кабин

27 мая, в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz.

Открытие нового завода по производству кабин для грузовых автомобилей в Набережных Челнах является важнейшей вехой в истории сотрудничества российского автогиганта КАМАЗа и крупнейшего международного автомобильного концерна Daimler AG. Управлять данным производством будет совместное предприятие двух компаний «Даймлер КАМАЗ Рус».

Стоимость инвестиционного проекта — свыше 14 млрд рублей. Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер КАМАЗа и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах. Ввод в эксплуатацию нового предприятия площадью более 60 тыс. кв. м позволит создать 700 новых рабочих мест.

Производство обладает самым высоким уровнем автоматизации в России. На его территории расположены цеха сварки, окраски кабин и логистики, энергоцентр. После сварки каркасы кабин по конвейеру поступают на второй этаж, после чего они попадают на линию катафореза и окраски, а затем на линию сушки. Далее следует зона логистики, где они отгружаются на сборочные конвейеры КАМАЗа и «ДК Рус» для последующей сборки и монтажа на шасси.

Новый завод следует принципам четкой логистики и бережливого производства. Высокоавтоматизированный сварочный цех для достижения премиального качества, применение окрасочных инновационных технологий на основе супертвердых лакокрасочных материалов, автоматическая система загрузки кабин в специализированные трейлеры для их дальнейшей транспортировки на сборочные линии — все эти новейшие технологии были реализованы впервые в России на заводе по производству каркасов кабин.

«Запуск нового завода каркасов кабин стал важным пунктом реализации инвестиционной программы на пути к переходу КАМАЗа к производству нового модельного ряда — автомобилей поколения К5, — прокомментировал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. — Первую модель новой линейки продукции — магистральный тягач КАМАЗ-54901 в компании мы уже начали выпускать».