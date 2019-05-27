На трассе «Лена» началось строительство второго моста через реку Тынду

В столице БАМа разворачиваются масштабные работы по реконструкции федеральной трассы «Лена» на 165-172 км. Сейчас строители ведут подготовку участков, где начнется спрямление автодороги. За счет устройства выемки (объем земляных работ составит около 2 миллионов кубометров грунта) будут ликвидированы затяжные подъемы и серпантины. Это значительно повысит безопасность движения на этом участке федеральной трассы. В зимний период здесь нередко образуются пробки из-за невозможности тяжелых фур взять высоту на подъемах.

На первом этапе механизаторы начали строительство объездной дороги, которая начнется на 163-м км трассы «Лена» и будет выходить на автодорогу в районе поселка Аметист. Протяженность обхода составит 8 километров. В середине июля на обход будет переключено движение автотранспорта, и «Бамстроймеханизация» приступит к разработке выемки на 165-167 км.

Одновременно с земляными работами идет подготовка к сооружению второго моста через реку Тынду.

Переключить движение на новые сооружения — мост через реку Тынду и путепровод над БАМом — планируется в сентябре 2020 года.

На заключительном этапе будут установлены 9 новых автобусных остановок, два перекрестка с улицей Привокзальной и Красной Пресней оборудуют светофорами. На протяжении всей трассы в черте города на разделительной полосе появится бетонное барьерное ограждение и тротуары с обеих сторон магистрали.

«Бамстроймеханизация» планирует полностью завершить реконструкцию участка 165-172 км федеральной трассы «Лена» осенью 2021 года,