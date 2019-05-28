КМЭЗ установил новые краны в строящемся цехе медной электролитической фольги

Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») установил в строящемся цехе электролиза медной фольги два мостовых двухбалочных радиоуправляемых крана.

Новое оборудование грузоподъемностью 10 тонн собрано на крановом заводе VERTA в г. Коркино (Челябинская область).

Один из кранов будет обслуживать основное технологическое оборудование нового цеха. Второй кран будет работать в соседнем пролете, где будет установлено баковое оборудование для подготовки растворов.

После ввода новой грузоподъемной техники в эксплуатацию на заводе демонтируют два старых пятитонных крана и продолжат заливать фундаменты под основное оборудование цеха медной фольги.

КМЭЗ будет выпускать фольгу толщиной от 9 до 105 микрон, которая используется для изготовления печатных плат любого класса сложности для электроники и приборостроения — от смартфонов и бытовой техники до авиастроения, а также для литий-ионных аккумуляторов. До сих пор в России такую фольгу не производили.

В начале 2020 года КМЭЗ должен приступить к пусконаладочным работам, выпустить опытные образцы, осуществить их технологические испытания, отладить работу линии. На проектную мощность в 1200 тонн в год КМЭЗ планирует выйти в 2020-2021 году.