На Архангельском ЦБК состоялся технический пуск картоноделательной машины № 2

24 мая 2019 г. на производстве картона АО «Архангельский ЦБК» состоялся технический запуск второй картоноделательной машины (КДМ-2) после модернизации агрегата, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Реализация одного из самых технически сложных проектов в российской целлюлозно-бумажной промышленности заняла в общей сложности два года, стоимость модернизации КДМ-2 составила 6,8 млрд руб. В дирекции по развитию производства комбината рассказали, что технический запуск прошел успешно, на полную мощность агрегат выйдет уже в начале июля 2019 г.

Реализация второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона» даст возможность компании выпускать тарный картон в объеме более, чем 600 тыс. т в год. Полностью обновленная КДМ-2 на Архангельском ЦБК станет самой большой и современной картоноделательной машиной в России. Ее обрезная ширина — 6,3 м, рабочая скорость для базового веса 125 г/м2 — 800 м/мин, для граммажей от 100 г/м2 и ниже — 1 тыс. м/мин.Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер — австрийская Pulp Mill Holding GmbH.