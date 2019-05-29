Добавить статью
Фотофакты

РА3-003 в новом окрасе ЦППК.

  •  © trainpix.org

В 2019-2020 г. АО «Метровагонмаш» изготовит для АО «Центральная ППК» 17 рельсовых автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении и еще 6 — в трехвагонном исполнении.

  •  © trainpix.org

Напомню,что РА3-001 и РА3-002 находятся на испытаниях на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» (г. Щербинка). Приемочные и сертификационные испытания по планам должны завершиться до конца июля 2019 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест для сидения в основной составности 246

В том числе: в головном вагоне, с местами для инвалидов 68

в головном вагоне, без мест для инвалидов 77

в прицепном вагоне 96

Масса тары, т 135,7

Максимальная нагрузка от оси на рельсы, т 16

Конструкционная скорость, км/ч 120

Мощность силовой установки, кВт 2×360

Габарит 1-ВМ

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://trainpix.org/list.php?mid=2155.

Железная дорога, Метровагонмаш, Рельсовый автобус
  • Нет аватара Cinik
    29.05.1908:42:20

    В Алтуфьево ходить будет?    

    #1132240
  • Нет аватара Александр У.
    29.05.1913:22:27

    А мне нравится дизайн. Умеют же если постараться.

    А силовая установка какого типа?

    Да и с удовольствием посмотрел бы обширный фоторепортаж об этой модели.

    #1132304
    • Нет аватара Construktor666
      29.05.1913:31:24

      Силовая установка-MTU,двигатель-рядный шестицилиндровый,гидропередача-Фойт.

      Варианты с нашими опытными дизелями подвагонной компоновки не прошли.

      В ютюбе есть ролики об испытаниях.

      Обширных фоторепортажей не встречал,пока.)

      Отредактировано: Construktor666~13:39 29.05.19
      #1132306
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,