РА3-003 в новом окрасе ЦППК.
В 2019-2020 г. АО «Метровагонмаш» изготовит для АО «Центральная ППК» 17 рельсовых автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении и еще 6 — в трехвагонном исполнении.
Напомню,что РА3-001 и РА3-002 находятся на испытаниях на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» (г. Щербинка). Приемочные и сертификационные испытания по планам должны завершиться до конца июля 2019 года.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест для сидения в основной составности 246
В том числе: в головном вагоне, с местами для инвалидов 68
в головном вагоне, без мест для инвалидов 77
в прицепном вагоне 96
Масса тары, т 135,7
Максимальная нагрузка от оси на рельсы, т 16
Конструкционная скорость, км/ч 120
Мощность силовой установки, кВт 2×360
Габарит 1-ВМ
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