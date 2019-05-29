РА3-003 в новом окрасе ЦППК.

В 2019-2020 г. АО «Метровагонмаш» изготовит для АО «Центральная ППК» 17 рельсовых автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении и еще 6 — в трехвагонном исполнении.

Напомню,что РА3-001 и РА3-002 находятся на испытаниях на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» (г. Щербинка). Приемочные и сертификационные испытания по планам должны завершиться до конца июля 2019 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест для сидения в основной составности 246

В том числе: в головном вагоне, с местами для инвалидов 68

в головном вагоне, без мест для инвалидов 77

в прицепном вагоне 96

Масса тары, т 135,7

Максимальная нагрузка от оси на рельсы, т 16

Конструкционная скорость, км/ч 120

Мощность силовой установки, кВт 2×360

Габарит 1-ВМ