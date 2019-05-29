В Удмуртии реализован первый этап инвестпроекта по производству мраморной говядины

В Селтинском районе Удмуртской Республики на базе обанкротившегося хозяйства идет реализация инвестиционного проекта.

В 2017 году приступили к реализации инвестиционного проекта. Согласно ему впервые в районе началась целенаправленная деятельность по производству мраморной говядины.

На данный момент реализован первый этап проекта: произведена реконструкция животноводческого помещения на 200 голов в селе Халды, выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий. На сегодня в помещении содержится 107 голов молодняка, в том числе более 30 нетелей. В хозяйстве начались первые отелы.

Животные содержатся в комфортных условиях на беспривязном содержании и обеспечены соответствующим рационом. Следующий этап проекта — реконструкция второго животноводческого помещения с поэтапным увеличением поголовья скота. Эти работы начнутся в июне текущего года. Для обеспечения стада кормами хозяйством вводятся в оборот неиспользуемые земли. По итогам 2018 года посевная площадь сельхозкультур составила 2 655 га, в том числе более 1 000 га — зерновой клин. Для проведения весеннего сева с осени хозяйством обработано 1 700 га зяби, посеяно 350 га озимой ржи.

Весенне-полевые работы ведутся мощной энергонасыщенной техникой. Так, в этом году хозяйством приобретен новый посевной комплекс стоимостью около 40 млн рублей, который позволяет выполнить большой объем работ в сжатые сроки. Посев культур ведется с применением минеральных удобрений в количестве 100 кг на 1 га в физическом весе.

На текущий момент хозяйством в Селтинском районе создано более 10 новых рабочих мест.

В планах руководства — расширение производственной деятельности в районе. В следующем году предполагается увеличение посевных площадей зерновых культур, а также строительство зерносушильного комплекса в селе Халды.

В качестве инвестора выступил учредитель ООО «Дружба» Увинского района Олег Кочуров.