Вторая очередь завода по производству микробиологических безвредных удобрений запущена в Казани

ООО «Органик парк» (Казань, группа компаний Bionovatic) запустило в Казани вторую очередь завода по производству микробиологических безвредных удобрений и агрохимикатов для защиты растений.

Общая стоимость проекта составила 292,4 млн рублей, в том числе ФРП предоставил льготный заем на 59,5 млн рублей, еще 25,5 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Средства были направлены на покупку нового оборудования, что позволило увеличить производственные мощности завода в 3 раза.

Микробиологические удобрения и агрохимикаты используются для повышения эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в открытом и защищенном грунте. Их применение позволяет на 10-20% увеличить урожайность, на 15-20% сократить расходы на питание и защиту и улучшить состояние почвы.