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Фотофакты

Ремонт АПЛ «Магадан» на ДВЗ «Звезда»

  •  © Фото с сайта yandex.ru

  •  © Фото с сайта yandex.ru

В конце прошлого года многоцелевая АПЛ К-331 «Магадан», которая около 10 лет находилась в акватории ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне в ожидании ремонта, была поставлена в эллинг завода, освободившийся после вывода АПРК К-186 «Омск» проекта 949А. Хочется надеяться, что длительное ожидание места в эллинге ДВЗ «Звезда» не было напрасным, и АПЛ «Магадан» вновь вернётся в строй Краснознамённого Тихоокеанского флота!

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, АПЛ, 971, «Магадан»
  • WladVik WladVik
    30.05.1913:43:24

    Отлично!

    А то после последних новостей про АПЛ в дискуссиях настроений прикупало немного…

    #1132524
  • Нет аватара altman66
    30.05.1914:02:56

    В строй вернется, но как быть с ДЭПЛ «Магадан»?

    #1132535
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      30.05.1914:56:35

      Может, ее индусам в лизинг отдадут, а «Самару"-таки оставят модернизироваться по проекту «971М»? В конце концов, именно в конце прошлого года появились публикации, что наши с индусами договорились о лизинге.

      Отредактировано: Александр Жигульских~15:04 30.05.19
      #1132546
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1915:54:51

      как быть с ДЭПЛ «Магадан»?
      Ответ на этот вопрос даст официальная закладка 2-й пары ДЭПЛ для ТОФ.

      #1132563
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    30.05.1914:57:41

    Вообще, я ожидал что вместо «Омска» встанет другая 949А на ремонт с модернизацией. «Челябинск» вроде своей очереди ждал.

    Отредактировано: Александр Жигульских~14:59 30.05.19
    #1132547
    • Нет аватара Юрген
      30.05.1915:02:51

      На ТОФ только одна «щука» на ходу, так что срочно нужно их чинить.

      #1132550
      • Александр Жигульских Александр Жигульских
        30.05.1915:44:14

        У нас вообще почти все «щуки» сейчас не на ходу. На севере, наверное, две (в лучшем случае, в худшем - тоже одна). Это как бы не снимает необходимости модернизации 949А, скорее даже усиливает.

        Отредактировано: Александр Жигульских~15:46 30.05.19
        #1132559
        • Нет аватара Юрген
          30.05.1915:47:12

          Шишкин пишет, что вообще ни одной на севере, все в ремонте.

          971 я так понимаю нужны для прикрытия стратегов и вывода их на позицию.

          Отредактировано: Юрген~15:47 30.05.19
          #1132561
          • A_SEVER A_SEVER
            30.05.1915:56:39

            Шишкин пишет
            Тот редкий случай, когда я более оптимистичен, чем он!    

            #1132564
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