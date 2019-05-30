Ремонт АПЛ «Магадан» на ДВЗ «Звезда»

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В конце прошлого года многоцелевая АПЛ К-331 «Магадан», которая около 10 лет находилась в акватории ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне в ожидании ремонта, была поставлена в эллинг завода, освободившийся после вывода АПРК К-186 «Омск» проекта 949А. Хочется надеяться, что длительное ожидание места в эллинге ДВЗ «Звезда» не было напрасным, и АПЛ «Магадан» вновь вернётся в строй Краснознамённого Тихоокеанского флота!