В Чусовом открылось новое швейное производство — ООО «Чусовская швейная фабрика», резидента территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой». Учредителями ООО выступили бизнесмены из Удмуртии — владелец ООО «Удмуртвторметалл» Альберт Карипов и бывший акционер удмуртской ФПГ «Орион» Дмитрий Черных. Инвестором произведен капитальный ремонт приобретенного здания, установлены современные промышленные швейные машины для производства спецодежды. Планируется, что Чусовская швейная фабрика будет производить не менее 30 тыс. изделий в год.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» между ООО «Чусовская швейная фабрика» и министерством территориального развития Пермского края было заключено в июле 2018 года. В рамках соглашения реализован инвестиционный проект по организации швейного производства, благодаря которому создано 37 новых рабочих мест.

Напомним, что ТОСЭР «Чусовой» создана по решению правительства РФ 23 марта 2017 года. Сегодня соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» заключены с 12 организациями. По состоянию 1 апреля 2019 года резидентами ТОСЭР «Чусовой» в рамках реализации инвестиционных проектов создано 432 новых рабочих места.

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