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Фотофакты

Строительство нового эллинга ССЗ «Северная верфь»

  •  © Фото из открытых источников

Строительство нового эллинга судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент строительство объекта приостановленно из-за смены подрядчика.

Обратите внимание — оба открытых стапеля заняты строящимися корветами!

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Санкт-Петербург, Северная верфь, эллинг
  • Нет аватара MusclePump
    30.05.1912:47:18

    приостановлено из-за смены подрядчика

    Небось прошлый подрядчик жулики оказались.

    #1132505
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1912:52:40

      Небось прошлый подрядчик жулики оказались

      Первый подрядчик (Метрострой) сильно выбился из графика, увязнув в спорах с городской администрацией. Теперь будет новый конкурс и новый подрядчик, а завершение строительства нового эллинга переносится как минимум на год.

      #1132508
      • lexat7 lexat7
        30.05.1916:36:17

        Это апрель 2019?

        #1132575
        • A_SEVER A_SEVER
          30.05.1916:42:07

          Это апрель 2019?
          Да, снято до ухода «Гремящего» и «Адмирала Касатонова» на испытания.

          #1132578
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      30.05.1916:41:56

      Метрострой — те еще жулики

      #1132577
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    30.05.1916:41:11

    А для чего этот эллинг предназначается? Его же, наверное, под какой-то проект заладывали?

    #1132576
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1916:46:22

      А для чего этот эллинг предназначается?
      Для строительства кораблей и судов большого водоизмещения — он же потом несколько десятилетий будет использоваться.
      наверное, под какой-то проект заладывали?
      ОСК пытается составить конкуренцию Роснефти с её СК «Звезда».

      Отредактировано: A_SEVER~16:48 30.05.19
      #1132581
  • Нет аватара stasik
    30.05.1918:59:05

    В этом году стоит ожидать спуск хотя бы одного из этих корветов?

    #1132610
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