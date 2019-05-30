Строительство нового эллинга ССЗ «Северная верфь»
Строительство нового эллинга судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В настоящий момент строительство объекта приостановленно из-за смены подрядчика.
Обратите внимание — оба открытых стапеля заняты строящимися корветами!
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