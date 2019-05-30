Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству бензина АИ-95-К5 «Евро 6»

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (входит в группу компаний НК «Роснефть») приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами АИ-95-К5 «Евро 6». Реализация бензина улучшенного качества началась на АЗС «Роснефть» в Рязанской области. В ближайшее время жители Тульской и Калужской областей смогут также заправляться экологичным топливом. Всего в этих трех регионах АИ-95-К5 «Евро 6», в том числе Pulsar 95 «Евро 6"1, будет реализовываться на 113 АЗС.

«Роснефть» планомерно расширяет выпуск и географию реализации топлива «Евро 6». В апреле 2018 года пилотный проект по выпуску и продаже бензина «Евро 6» стартовал в Башкирии, в сентябре — в Краснодарском крае. Новое топливо производится на нефтеперерабатывающих заводах Компании — «Башнефть-Новойл» и «Саратовском НПЗ». «Евро 6» пользуется высоким спросом у потребителей.

К производству новой марки автомобильного бензина «РНПК» приступила благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования, реализуемой в рамках Стратегии «Роснефть 2022», одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.

В 2019 году предприятие завершило модернизацию установки каталитического риформинга. Результатом является повышение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу. Кроме того, введены в эксплуатацию новые резервуары суммарным объемом 20 тыс. тонн, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Резервуары позволили увеличить объем товарно-сырьевого парка предприятия.

Автомобильный бензин «Евро 6» содержит значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует уменьшению токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5% и количество отложений в камере сгорания двигателя — на 12,7%.

НК «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом Компании в защиту окружающей среды.

Справка:

Рецептура и технология производства с использованием высококачественных компонентов разработана специалистами Корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ Компании.

Для улучшенных бензинов «Роснефть» установила более жесткие требования по шести основным показателям. В бензинах марки «Евро 6»:

меньше серы, что снижает коррозийную активность и улучшает экологические свойства;

меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов;

меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар;

снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя;

меньше концентрация смол;

выше стабильность топлива при хранении.

Применение бензина «Евро 6» снижает содержание наиболее токсичных соединений в выхлопных газах автомобиля:

угарного газа (CO) — на 9,5%,

CH (различные углеводородные соединения) — на 3,6%

NOx (оксиды азота) - на 3,9%.

Высокие эксплуатационные характеристики бензина «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП). По результатам квалификационных и стендовых испытаний эксперты ВНИИ НП рекомендовали к производству и применению в автомобильной технике бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.