В Москве завершена проходка тоннеля метро от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица»

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Сегодня в Москве на строящейся Некрасовской линии метро завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица». Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра и длиной 2598 метров велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Лилия».

Это уже четвёртый совмещённый тоннель метро большого диаметра, построенный в Москве!

Таким образом, к настоящему моменту на втором пусковом участке Некрасовской линии из 4-х двухпутных тоннелей построены уже 3, а ТПМК «Виктория» ведёт проходку завершающего 4-го тоннеля от станции «Стахановская» до станции «Нижегородская».

Фото vk.com/mossobyanin