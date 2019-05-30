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Транспорт и логистика

В Москве завершена проходка тоннеля метро от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Москве на строящейся Некрасовской линии метро завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица». Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра и длиной 2598 метров велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Лилия».

Это уже четвёртый совмещённый тоннель метро большого диаметра, построенный в Москве!

Таким образом, к настоящему моменту на втором пусковом участке Некрасовской линии из 4-х двухпутных тоннелей построены уже 3, а ТПМК «Виктория» ведёт проходку завершающего 4-го тоннеля от станции «Стахановская» до станции «Нижегородская».

Фото vk.com/mossobyanin

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Москва, метро, Некрасовская линия
  • vladkrav vladkrav
    30.05.1921:39:32

    А не знаете сколько времени ушло на проход этих двух с половиной километров? Впечатление такое что оперативнее начали проходить    

    #1132650
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1921:44:02

      не знаете сколько времени ушло на проход этих двух с половиной километров?
      Проходка этого тоннеля началась 13 июля прошлого года.

      #1132651
  • Sergio Buk Sergio Buk
    31.05.1900:16:43

    Какая огромная махина.

    #1132674
    • A_SEVER A_SEVER
      31.05.1900:23:07

      Какая огромная махина
      А это её работа:

      •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

      •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

      #1132677
      • Sergio Buk Sergio Buk
        31.05.1900:27:46

        В бетонном каркасе, а так то еще больше диаметр. Это только в одну сторону?

        #1132679
        • A_SEVER A_SEVER
          31.05.1900:34:36

          Это только в одну сторону?

          •  © Фото из открытых источников

          #1132681
          • Sergio Buk Sergio Buk
            31.05.1900:38:22

            Эх, нам бы такое. Но в Сочи так не сделаешь, а загрузка трасс в сезон очень плотная.

            #1132683
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