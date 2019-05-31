«Ямал-601» вышел на геостационарную орбиту Земли

Разгонный блок «Бриз-М» ракеты-носителя «Протон-М» вывел на геостационарную орбиту новый российский телекоммуникационный спутник «Ямал-601», сообщает «Роскосмос». «Космический аппарат „Ямал-601“ выведен на геостационарную орбиту», — сообщили в госкорпорации. «Аппарат принят на управление заказчиком», — отметили в госкорпорации. «Протон-М» оторвался от стартовой площадки космодрома «Байконур» в 20:42 мск в четверг в соответствии с планом, в течение следующих 10 минут три ступени ракеты последовательно отделились от разгонного блока «Бриз-М» со спутником, выведя их на суборбитальную траекторию. После этого разгонный блок в течение 9 часов 15 минут «поднимал» космический аппарат на геостационарную орбиту на высоту 35 тысяч 703 километра от Земли. Для этого ему понадобилось сделать пять включений двигательной установки. «Ямал-601» изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО «Газпром космические системы». Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке и отработать 15 лет. Новый спутник планово заменит на орбите спутник «Ямал-202» в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.