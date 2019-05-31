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Космонавтика

«Ямал-601» вышел на геостационарную орбиту Земли

Разгонный блок «Бриз-М» ракеты-носителя «Протон-М» вывел на геостационарную орбиту новый российский телекоммуникационный спутник «Ямал-601», сообщает «Роскосмос». «Космический аппарат „Ямал-601“ выведен на геостационарную орбиту», — сообщили в госкорпорации. «Аппарат принят на управление заказчиком», — отметили в госкорпорации. «Протон-М» оторвался от стартовой площадки космодрома «Байконур» в 20:42 мск в четверг в соответствии с планом, в течение следующих 10 минут три ступени ракеты последовательно отделились от разгонного блока «Бриз-М» со спутником, выведя их на суборбитальную траекторию. После этого разгонный блок в течение 9 часов 15 минут «поднимал» космический аппарат на геостационарную орбиту на высоту 35 тысяч 703 километра от Земли. Для этого ему понадобилось сделать пять включений двигательной установки. «Ямал-601» изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО «Газпром космические системы». Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке и отработать 15 лет. Новый спутник планово заменит на орбите спутник «Ямал-202» в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

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https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=509267&lang=RU

"Ямал-601"
  • Вальтер Погосов Вальтер Погосов
    31.05.1907:16:05

    Самим надо спутники делать.

    #1132717
    • exhausted1987 exhausted1987
      31.05.1910:08:31

      Спутник изготовлен ИСС Решетнёва, французы делали начинку, контракт с ними был заключен до 2014 г.

      #1132753
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      31.05.1911:09:46

      Два последних Ямала сделаны на франко-итальянской платформе. А так — сами делаем на платформе Экспресс-4000.

      #1132781
    • Нет аватара treins
      31.05.1911:36:03

      Теперь предется, США ввели запрет на иностранные спутники российскими ракетами

      #1132796
      • Нет аватара MusclePump
        31.05.1911:47:34

        Ну и славненько. Только так наши лоботрясы начнут свое производить и использовать.

        #1132799
  • Нет аватара MusclePump
    31.05.1908:03:53

    Ямал-601″ изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space

    Очень хреново.

    А Рогозин там все рассказывает как мы на Луну полетим этак к 2030 году. Вот жеж бесят такие популисты, а тем более руководители стратегически важной отрасли.

    Какая к черту Луна если мы до сих пор не производим некоторые важные электронной базы и в Роскосмосе творится бардак в управлении. Коррупция страшная, воруют миллиарды и тикают за границу.

    Отредактировано: MusclePump~08:04 31.05.19
    #1132727
    • exhausted1987 exhausted1987
      31.05.1910:11:45

      В России спутник сделали, информация в статье не корректна. Договор с французами о поставке компонентов был заключен до новой холодной войны, еще во времена строительства мистралей и пр.

      #1132754
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      31.05.1911:14:06

      Тролль MusclePump детектед.

      Отредактировано: Сергей Ивженко~11:14 31.05.19
      #1132786
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    31.05.1910:36:16

    Ура! Ура! Ура! Молодцы!   

    Поздравляю всех с успешно проделанной работой по запуску первой в этом году ракеты «Протон-М».

    Очень ответственная и важная работа. И сделана хорошо. Так и держать дальше.

    Спутник российский. ИСС Решетнева создает и разрабатывает свои спутники в сотрудничестве с Thales Alenia уже очень давно. Вы как будто только проснулись.

    И что? Спутник управляется из российского ЦУП. Он служит для россиян, что еще надо?

    Заместить некоторые комплектующие достаточно сложно, долго и трудоемко. Это вам не свинину и говядину замещать.

    Поэтому не вижу никаких причин для недовольства абсолютно.

    ПС

    Если бы мы ждали, когда все комплектующие заместятся, то этот спутник был бы запущен лет так через 10-15. А интернетом, телефоном, ТВ смотреть вы наверно хотите уже сейчас — сегодня и завтра. Так чем же вы недовольны?

    #1132766
    • pticekrolik pticekrolik
      31.05.1910:46:16

      Так то если бы в сотрудничестве. Спутник изготовлен полностью во Франции, российского участия там нет. А недовольство, видимо, оттого, что страна теряет последние позиции в космосе. Рынок запусков сдали «аферисту» Маску, над которым так весело было смеяться. «Протоны» с нуля делать уже не можем, только сборка из заготовленных перед ликвидацией завода «Хруничева» комплектов. Спутники связи делать не можем. Мы точно всё еще космическая держава? А до какого момента можно ей считаться — пока не вымрут последние старики, помнящие как нажимать кнопки на оставшихся от предков непонятных агрегатах?

      #1132772
      • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
        31.05.1910:57:43

        Вам надо ооочень внимательно изучить возможности российской космонавтики на текущий момент. Прежде чем говорить «не можем».

        Всем критикам и критиканам я бы посоветовал в этом случае обратить внимание на бывшую «братскую» республику — Украину.

        Вот кто раньше делал и ракеты, и самолеты и все остальное. Не без помощи остальной страны СССР.

        А сейчас не делают НИЧЕГО. Вообще. Сидят на подачках МВФ и трясутся, а вдруг МВФ передумает давать очередной транш. Вот где позор.

        Но они этого даже не понимают. Тупые потому как.

        #1132774
        • pticekrolik pticekrolik
          31.05.1911:02:42

          Надеюсь, что вы правы. А то стрёмно до ужасу. Оно конечно и кроме космоса много важного есть, в чём у нас дела идут достойно, но всё же такую существенную отрасль продуть было бы страшно

          #1132777
        • Нет аватара MusclePump
          31.05.1911:10:09

          Только Украину не надо приводить в пример так как на Украине поставили марионеток Запада и целенаправленно уничтожили экономику и загнали в долговую кабалу.

          А у Нас просто на мертвой точке стоит и как такового развития космической отрасли нету, а в самом Роскосмосе коррупция которая видимо и не дает развиваться.

          #1132782
          • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
            31.05.1911:21:25

            Давай ка мы тебя «Илон Маск» поставим главой Роскосмоса. Уж ты то точно за 5 лет, да нет даже за 3 года совершишь революцию. Смешно.

            Для того чтобы критиковать, нужно понимать всю сложность реальности и те условия в которых мы находимся и наш же менталитет, и наш же тип экономических отношений в стране.

            Только Украину не надо приводить в пример так как на Украине поставили марионеток Запада и целенаправленно уничтожили экономику и загнали в долговую кабалу.
            А почему нет?

            Бедные «бараны». Проклятый «волк"-Запад загнал их в кабалу и водит их, и водит их.

            А они — тупые бараны и сделать ничего не могут. Нет даже не так — не хотят.

            #1132792
            • Нет аватара MusclePump
              31.05.1911:29:48

              нужно понимать всю сложность реальности

              Может реальность заключается в том что что нынешний глава Роскосмоса, что предыдущие просто ничерта не делали ??? Или не видели, или не хотели видеть все обстановку в отрасли, или просто были туповаты чтобы произвести реформы ???

              #1132793
          • Нет аватара MusclePump
            31.05.1911:39:48

            Вот кстати новость которая подтверждает большие проблемы в отрасли.

            https:// rusvesna. su/ news/ 1557902009

            Пробелы в ссылке только уберите.

            Отредактировано: MusclePump~11:51 31.05.19
            #1132797
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        31.05.1911:11:47

        Посмотрите что-нибудь про платформу Экспресс-4000. Может, это снимет вам стресс.

        #1132784
        • Нет аватара MusclePump
          31.05.1911:17:00

          И что Вы этим хотите сказать? Платформа это часть спутника. Начинка не может без платформы, а платформа без начинки это НЕ спутник. Так что когда мы научимся делать платформу и начинку, тогда можно будет сказать что делаем спутники.

          #1132788
    • Нет аватара MusclePump
      31.05.1911:03:04

      Заместить некоторые комплектующие достаточно сложно, долго и трудоемко

      Это не аргумент. Если так говорить, то никогда этого не будет. Нужно просто начать делать и неважно сколько это долго и т. п.

      Вот хороший пример. Если бы китайцы говорили что 5G это долго, дорого и трудоемко они бы не стали лидерами.

      Если бы мы ждали, когда все комплектующие заместятся, то этот спутник был бы запущен лет так через 10-15.

      А не надо ждать. Запускайте пока с европейскими комплектующими, но одновременно работайте импортозамещением. Но делать не хотят.

      Отредактировано: MusclePump~11:03 31.05.19
      #1132778
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        31.05.1911:13:16

        Нужно просто начать делать и неважно сколько это долго и т. п.

        Что значит «начать»? Давно начали и делаем.

        «Но делать не хотят» — детский лепет профана.

        #1132785
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    31.05.1911:30:23

    Просто поразительно. Даже из того положительного, что сделано. И что готовилось и делалось не один год.

    Некоторые, кто здесь пишет, умудряются это превратить в какую-то …ню.

    И сложный по сути процесс (запуск и вывод спутника) превратить в какой-то цирк.

    На Земле более 180 государств. И только не более 10 стран способны выводить спутники самостоятельно. Россия в их числе.

    О каком упадке, о каких «просралиполимеры» идет речь? Я не пойму.

    #1132794
    • Нет аватара MusclePump
      31.05.1911:43:00

      Россия в их числе.

      Дай Бог чтобы через лет 10-20 осталась в их числе.

      Мы просто справедливо замечаем что надо полностью импортозамещать и быть независимыми в космической отрасли, и не надеяться что мы купим за бугром.

      Отредактировано: MusclePump~11:50 31.05.19
      #1132798
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