В технопарке в Екатеринбурге представили лазерный анализатор драгоценных металлов

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В технопарке высоких технологий в Екатеринбурге представили новую разработку одного из резидентов. Настольный лазерный анализатор драгоценных металлов позволяет точно, быстро и абсолютно безопасно определить химический состав ювелирного изделия.

Илья Карькин — разработчик прибора, резидент Технопарка высоких технологий: «Аналогов сейчас вообще таких нет, потому что используется обычно кислота для определения пробы золота или дорогие флуоресцентные анализаторы, которые стоят более миллиона рублей, а наш прибор стоит, как минимум в пять раза дешевле».

Этот прибор может быстро, абсолютно безопасно и более того точно определить химический состав ювелирного изделия и тут же получить моментальный отчёт. Ранее подобный анализ занимал более суток и производился в основном при помощи кислот.

Для ломбардов, да, и просто ювелиров этот прибор незаменимая вещь, но это лишь младший брат более серьёзного инструмента, портативного переносного спектрометра, которому по зубам не только драгоценный, а абсолютно любой метал.