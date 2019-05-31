Концерн РУСЭЛПРОМ поставил оборудование для круизного лайнера «Пётр Великий»



Достраиваться круизный лайнер будет уже на воде

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24 мая в Астраханской области на верфи «Лотос», которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), был спущен на воду первый в современной России речной пассажирский круизный лайнер — «Пётр Великий» проекта PV300VD.

Концерн РУСЭЛПРОМ поставил комплект оборудования для единой электроэнергетической системы лайнера с гребной электрической установкой: главные дизель-генераторные агрегаты, главные распределительные щиты, винто-рулевые колонки с электроприводами, а также подруливающее устройство.

Электротехнические компоненты этого оборудования — гребные электродвигатели (с преобразователями частоты), синхронные генераторы (с системой управления возбуждением), электродвигатель привода подруливающего устройства (с преобразователем частоты) — спроектированы и изготовлены на производственных площадках концерна.

Достраиваться судно будет уже на воде. Специалисты РУСЭЛПРОМа примут участие в пуско-наладочных и шеф-монтажных работах и дальнейших швартовых и ходовых испытаниях пассажирского лайнера.

Длина четырёхпалубного корабля составляет 141 м, ширина около 17 м. На лайнере расположено 155 кают, которые способны разместить 310 пассажиров. Также для удобства гостей на борту есть рестораны и бары, музыкальный салон, спортивно-оздоровительный комплекс, в том числе бассейн и площадка для гольфа. Сервис на лайнере будут осуществлять 90 членов экипажа и обслуживающего персонала.