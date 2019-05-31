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Транспорт и логистика

Тверь начала получать новые мусоровозы, собранные на базе «КАМАЗа»

  •  © 285800.selcdn.ru

В Тверской области в 2019 году появится 30 новых мусоровозов и 1200 евроконтейнеров для коммунальных отходов. Пять машин уже поступило в распоряжение регионального оператора — «ТСАХ».

Мусоровозы объемом кузова 22 кубометра оборудованы специальными порталами, позволяющими загружать 8-ми кубовые контейнеры.

Новые евроконтейнеры оснащены специальными крышками, что не позволит разлетаться мусору, и полностью приспособлены под новые мусоровозы.

С 2019 года в Тверской области внедряется новая схема обращения с отходами. Устанавливаются новые контейнеры, закупается техника, полигоны для размещения отходов передаются в собственность государства. Создан единый оператор по обращению с отходами — ООО «ТСАХ». До 2024 года в регионе планируется создать объекты сортировки, обезвреживания и утилизации твердых коммунальных отходов. Также Тверская область вошла в федеральную программу по рекультивации свалок, расположенных в Твери, Кимрах, Калининском и Конаковском районах.

  •  © 285800.selcdn.ru

  •  © 285800.selcdn.ru

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Тверская область, коммунальная техника
  • goryachee_leto goryachee_leto
    01.06.1900:00:13

    По теме мусора: шведы сжигают до 70% пластика на мусоросжигающих заводах для получения тепла. А у нас миф ходит про почти 100% переработку пластика у шведов.

    Смотрите сами ролик от австралийцев:

    ©Видео с youtube.com

    #1132990
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