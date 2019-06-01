На «НЕФАЗе» освоен выпуск новых моделей прицепной техники

На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, освоен выпуск новых моделей прицепной техники.

Одна из новинок — магистральный шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-0300203-08. Он построен на базе уже зарекомендовавшей себя модели НЕФАЗ-93341-0600200-08. В соответствии с пожеланиями крупных перевозчиков РФ, новая версия полуприцепа получила осевые агрегаты SAF (Германия) с дисковыми тормозными механизмами, а механизм подъёма передней оси был исключён из комплектации, что позволило сохранить конкурентоспособную цену.

Платформа полуприцепа изготовлена с жёсткой передней металлической стенкой с противоударной защитой, боковыми бортами в виде трёх стоек с деревянными перекладинами и задними распашными воротами. Легкоразборный каркас тента обеспечивает высокую прочность при низкой массе. Шторная конструкция позволяет минимизировать время загрузки и выгрузки, а также облегчить труд водителя. Боковины и крыша полуприцепа сдвигаются без разборки конструкции, как вместе, так и раздельно.

Вторая новинка — модернизированная версия бестселлера, самосвального прицепа НЕФАЗ-8560-02. Новый самосвальный прицеп НЕФАЗ-8560-0004085-02 создан на базе уже знакомой перевозчикам модели 8560-0000082-02. По результатам опросов потребителей новинка получила усиленную конструкцию платформы: толщина боковых бортов увеличена до 2,0 мм, передний и задний борт выполнены в виде цельной стенки толщиной 3 мм.

Комплекс данных доработок повышает жёсткость и долговечность самосвальной платформы прицепа. Прицеп предназначен для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов, в том числе и минеральных удобрений. Он позволяет перевезти до 15 кубометров груза.