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Модернизация

Железногорский «Готэк» запустил в эксплуатацию новую высечную линию

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Она предназначена для производства упаковки сложной конструкции из микрогофрокартона и гофрокартона. Оборудование может работать с картоном любого качества при высокой точности, а также производить большеформатную упаковку. Такие изделия востребованы у производителей молочной и мясной продукции, алкогольных напитков, овощей и фруктов, кондитерских изделий.

Стоимость проекта — 50 млн рублей. Его реализация позволит увеличить производственные мощности компании по изготовлению упаковки методом плоской высечки на 30%. Кроме того, на предприятии будет дополнительно создано 12 рабочих мест.

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http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=92781&page=10

Курская область, Готэк
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