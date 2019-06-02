Железногорский «Готэк» запустил в эксплуатацию новую высечную линию

Она предназначена для производства упаковки сложной конструкции из микрогофрокартона и гофрокартона. Оборудование может работать с картоном любого качества при высокой точности, а также производить большеформатную упаковку. Такие изделия востребованы у производителей молочной и мясной продукции, алкогольных напитков, овощей и фруктов, кондитерских изделий.

Стоимость проекта — 50 млн рублей. Его реализация позволит увеличить производственные мощности компании по изготовлению упаковки методом плоской высечки на 30%. Кроме того, на предприятии будет дополнительно создано 12 рабочих мест.