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Россия начала строить новый Союз. Это важнее денег

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/U-NYIFYj0PE

Эту неделю можно без преувеличений назвать космической — два успешных пуска + новости о начале производства долгожданной ракеты «Союз-5». Приятный бонус — немалое количество новых производств различного направления. Разбираем заглавную тему и рассуждаем о том, что для страны иметь свободный доступ в космос — это история не столько про деньги, сколько про технологический авторитет, а значит и привлекательность в глазах союзных государств и народов. Приятного просмотра!

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экономика, промышленность, космос,
  • Имя Фамилия Имя Фамилия
    02.06.1921:41:44

    Какая тупость. Проект должен быть про деньги, когда он про деньги он становиться эффективен, он стремиться быть конкурентоспособным, и соответственно эффективным. Или вы очередной раз хотите произвести очередной суперджет, который будет падать через раз? А потом садить по тюрьмам главных конструкторов и прочих за воровство и растраты? Союзные государства смеяться будут, а не уважать. Лишь бы лозунг кинуть красивый для тупого быдла.

    #1133239
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