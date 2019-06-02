Россия начала строить новый Союз. Это важнее денег

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/U-NYIFYj0PE

Эту неделю можно без преувеличений назвать космической — два успешных пуска + новости о начале производства долгожданной ракеты «Союз-5». Приятный бонус — немалое количество новых производств различного направления. Разбираем заглавную тему и рассуждаем о том, что для страны иметь свободный доступ в космос — это история не столько про деньги, сколько про технологический авторитет, а значит и привлекательность в глазах союзных государств и народов. Приятного просмотра!